Naundorf/Belgern

Mehr Impfstoff und mehr Termine sollen den Betrieb im Impfzentrum Belgern ankurbeln. Wie das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen mitteilt, soll sich die Situation hier in den nächsten Wochen deutlich entspannen. Doch schon bisher werde im nordsächsischen Impfzentrum täglich gearbeitet, versichert Dr. Kai Kranich, Sprecher des Landesverbandes.

Interesse an Impfstand

Das interessiert auch Paul Scholz. Der Naundorfer liest seit Jahren die OAZ und informiert sich täglich über den aktuellen Stand, auch in der Pandemie. Wie viele Personen infiziert und in Quarantäne sind, werde regelmäßig vermeldet. Dagegen vermisse er Angaben zum Impfstand, so Paul Scholz. „Wie viele Personen sind schon geimpft?“ fragt der 88-Jährige. Und weiter will er wissen: „Was passiert zur Zeit auf den Impfstationen? Passiert hier überhaupt noch was?“

Impfzentrum täglich besetzt

Das bejaht Kai Kranich. „Das Impfzentrum Belgern ist jeden Tag besetzt und es werden hier täglich Termine zum Impfen wahrgenommen“, versichert er. In dieser Woche waren in Sachsen 20 000 freie Termine buchbar – und die seien mittlerweile alle vergeben. Nach dem schleppenden Impfverlauf der vergangenen Wochen gibt das DRK vorsichtig Entwarnung. Man rechne in Kürze mit mehr verfügbaren Impfdosen und einem zügigeren Impfverlauf.

DRK koordiniert Ablauf

Das Deutsche Rote Kreuz koordiniert die Prozesse zur Corona-Schutzimpfung. Neben den Helfern des DRK, die im Belgeraner Zentrum eingesetzt sind, seien auch noch mobile Impfteams des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Malteser im Landkreis Nordsachsen im Einsatz. Diese sind dafür zuständig, dass in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geimpft werden kann.

Mobile Team im Einsatz

Dazu bringen die Teams den benötigten Impfstoff und die Technik zur Dokumentation mit. Für die Vorbereitung des Impfstoffes und das Impfen selbst sind vor Ort medizinisches Personal sowie Ärzte nötig, deren Einsatz über die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen läuft. Für das DRK seien bislang im Landkreis 8744 Impfdosen ausgegeben worden, so Kai Kranich (alle Zahlen Stand Wochenmitte). Dabei nicht erfasst sind die in Krankenhäusern eingesetzten Dosen.

Über 3800 Erstimpfungen in Pflegeeinrichtungen

„Bisher haben wir 3811 Erstimpfungen in Pflegeeinrichtungen durchgeführt und in 2059 Fällen ist dort bereits die zweite Impfung erfolgt“, so der DRK-Sprecher.

Aktuell erhalten im Zentrum Belgern Über-80-Jährige Erst- und Zweitimpfung. Quelle: Christian Wendt

Im Zentrum Belgern sind bis Mitte der Woche 1689 Menschen zum ersten Mal geimpft worden und 768 Personen haben bereits die zweite Spritze erhalten. Zusätzlich habe man bereits 350 Dosen des Moderna-Produktes erhalten und 67-mal Astrazeneca, was Menschen unter 65 Jahren geimpft werden kann, wenn diese zum medizinischen oder Pflegepersonal gehören. Für letztere Gruppe gebe es auch aktuell noch freie Termine. Ein Grund dafür ist könnte die oft beklagte Skepsis dem Impfstoff gegenüber sein.

Hoffnung auf Entspannung

Insgesamt rechnet das DRK mit einer Entspannung beim Prozedere um Impftermine. Konkret hätten Astrazeneca und auch Biontec angezeigt, künftig mehr Dosen liefern zu können, weiß der Sprecher. „Wir können davon ausgehen, dass wir in Kürze mehr Impfstoff haben“, versichert Kai Kranich. Dass Über-80-Jährige oder deren Angehöre zuletzt oft viele Tage lang versucht haben, einen Impftermin in einem der Zentren zu bekommen, sei bekannt.

Termin im Nachbarkreis möglich

Mitunter sei es sinnvoll, auch im Nachbarkreis zu schauen, ob man im Impfzentrum dort schneller einen freien Termin bekomme. Das sei zwar nicht grundsätzlich so, aber eben auch möglich. „Bisher war das Ganze nicht in dem Maße plan- und durchführbar, wie wir es gerne hätten“, räumt Kranich ein. „Aber es wird besser“, betont er und verweist auf die angekündigten Impfstoff-Lieferungen.

Priorisierung vorziehen

Um verfügbare Mittel auch tatsächlich einsetzen zu können, hat Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) vorgeschlagen, die Priorisierung anderer Berufsgruppen grundsätzlich vorzuziehen und nicht mehr nur im Ausnahmefall zu impfen. Dazu könnten dann Beschäftigte in Kindereinrichtungen, Schulen, bei der Polizei oder auch im Gesundheitsdienst gehören.

Von Jana Brechlin