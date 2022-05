Bandprojekt Thamm Pauli spielt in Oschatzer Klosterkirche

Oschatz

Es ist das erste Konzert in diesem Jahr für den KlosterArt-Verein in Oschatz und auch eine Premiere für die Musiker: Am Freitag ist das Bandprojekt Thamm Pauli in der Klosterkirche zu erleben. „Das ist für uns eines der ersten größeren Konzerte im öffentlichen Rahmen“, kündigt Sänger und Gitarrist Robert Pauli an. Nach Monaten des Probierens und Komponierens im kleinen Zimmer, sei die Lust groß, endlich vor Publikum zu spielen. Mit dabei sind Julian Schlechtweg am Schlagzeug und Johann Schiel an Bass und Cello. Die vertonten Texte stammen aus der Feder von Alexander Thamm.

Aktuell entsteht zweites Album

Bereits im vergangenen Jahr ist die erste Platte von Thamm Pauli mit dem Titel „Atem Atem“ erschienen und gerade arbeiten die Künstler an ihrem zweiten Album. Dabei erzählen die Musiker Geschichten und laden zum Träumen und Abschalten ein – Atem Atem eben. Dass das nicht nur leise daher kommt, sondern auch laut und energiegeladen, beweisen die Künstler ganz wunderbar. Die Besucher können sich am Freitag jedenfalls auf tanzbare und ruhige Lieder, witzige und nachdenkliche Texte und Musik mit Ohrwurm-Qualität freuen. Und für die Bandmitglieder wird der Auftritt bei KlosterArt eine Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln, denn sowohl Robert Pauli als auch Johann Schiel haben das Gymnasium in Oschatz besucht, und Alexander Thamm stammt aus Naundorf – das Konzert ist also fast ein Heimspiel für die Akteure.

Vorfreude auf alte Bekannte

Demzufolge freue man sich auf viele bekannte Gesichter im Publikum, aber auch auf neue Besucher, so Robert Pauli. Bevor die ersten Akkorde erklingen soll es deshalb auch Zeit zum gemeinsamen Begrüßen und ersten Gesprächen geben: Einlass ist bereits ab 18 Uhr, dann gibt es auch schon Getränke und Roster vom Grill. Um 19 Uhr beginnt dann das Konzert von Thamm Pauli. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Jana Brechlin