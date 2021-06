Bargeldlose Zahlung liegt in der Collm-Region im Trend

Collm-Region

Bitte bargeldlos bezahlen, am besten noch kontaktlos – diesen Wunsch haben die Kunden verschiedenster Handels- und Dienstleistungseinrichtungen während der Corona-Pandemie auf Schildern an Tresen und Ladentüren oft zu sehen bekommen. Vorausgesetzt, die Geschäfte waren geöffnet. Wird von dieser Art, Abstandsregeln einzuhalten nach Abflauen der Pandemie etwas bleiben? Ist das Zahlen mit „Plastegeld“ auf dem Vormarsch?

Kartenlesegeräte für alle Bäcker-Filialen

Die Bäckerei Jung mit Sitz in Riesa-Oelsitz, die in der Collm-Region Filialen in Oschatz und Wermsdorf betreibt, hat im April und Mai eine Aktion durchgeführt, um die bargeldlose Bezahlung anzukurbeln. „Zunächst haben wir im März alle Filialen mit Kartenlesegeräten ausgestattet“, berichtet Kathleen Waldbrunner, Mitglied der Geschäftsführung der Bäckerei. Zuvor sei das nur in drei Verkaufsstellen der Fall gewesen.

Rabatt für die Kundschaft

„Es gab bei der Aktion keinen Mindestbetrag für die Kartenzahlung“ , betont Kathleen Waldbrunner. Durch eigene berufliche und private Aufenthalte in New York und London ist sie damit vertraut, dass es dort schon vor Jahren üblich war, selbst für kleinste Beträge nicht mehr die Münzen aus dem Portmonee zu kramen. In den zwei Monaten des Aktionszeitraumes habe sich in der Bäckerei Jung der Anteil der bargeldlosen Zahlungen verdoppelt. Die Kunden der Bäckerei bekamen für ihren Verzicht auf das Zahlen mit Münzen und Scheinen drei Prozent Rabatt. Bezogen auf den Gesamtumsatz habe der bargeldlos bezahlte im Aktionszeitraum bei rund zehn Prozent gelegen.

Abrechnung von Bargeld ist aufwendig

Ausschlaggebend für diese Aktion sei aber nicht in erster Linie die Corona-Pandemie gewesen. „Das Handling des Bargelds ist aufwendig und wird immer teurer“, erläutert Kathleen Waldbrunner. Das Geld müsse beim Verkauf und abends bei der Abrechnung nachgezählt werden und natürlich auch dann, wenn es auf der Bank eingezahlt werde. Diese Schritte entfallen bei der Kartenzahlung. „Mit den neueren Karten, die man nicht ins Lesegerät stecken muss, sondern nur noch auflegt, ist der Zahlvorgang schnell erledigt“, betont Kathleen Waldbrunner.

Spürbare Entlastung für Geschäftsmann

So ähnlich sieht das auch Dirk Neumeister, Inhaber von „Neumis Wursthouse 2.0“ in Wermsdorf sowie der Landfleischerei Stein, von der es unter anderem in Oschatz eine Filiale gibt. Natürlich würden andere an seinem Umsatz mitverdienen, wenn über EC- oder Kreditkarten abgerechnet werde. Aber wenn man weniger oft zur Bank müsse und selber weniger Aufwand mit dem Bargeld habe, sei das andererseits eine spürbare Entlastung.

Bezahlen mit Smartphone ist noch schwierig

„Wir haben den Hinweis an unsere Kundschaft, bargeldlos zu zahlen, am Eingang, bei den Öffnungszeiten platziert“, erklärt Dirk Neumeister. Außer in Wermsdorf, wo es kein Lesegerät gäbe: Diese Filiale werde viel von älterem Publikum frequentiert und für den dort ebenfalls angebotenen Imbissbetrieb sei diese Art der Bezahlung aus seiner Sicht ebenfalls nicht so geeignet. Kritisch sähe es noch bei Bezahlen per Smartphone aus. Dann müsse das W-Lan des Lesegerätes stabil sein und ebenso das vom Kunden genutzte Funknetz. Das sei nicht überall und zu jeder Zeit gegeben.

Kartenzahlung ist hygienischer

Dirk Neumeister hofft und glaubt, dass nach Abflauen der Corona-Pandemie etwas vom jetzt durchaus spürbaren größeren Zuspruch für die bargeldlose Bezahlung bleibt: „Es kann ja nicht nur Corona über Münzen, Scheine oder den Kontakt der Hände beim Bezahlen übertragen werden“, schildert er seine Auffassung. Die Kartenzahlung sei einfach hygienischer.

Dieser Meinung kann sich Dr. Bettina Zosel, Inhaberin der Wermsdorfer Schwanen-Apotheke nur anschließen. „Geld geht durch viele Hände. Es ist besser für beide Seiten, diesen Übertragungsweg für Keime zu vermeiden“, stellt sie fest. Ihrer Kundschaft sei es natürlich freigestellt, bar oder mit Karte zu bezahlen. Die Kartenzahlungen hätten zuletzt deutlich zugenommen. Das könne mit Corona zu tun haben, aber auch damit, dass nach der Schließung der Volksbank-Filiale im Ort der Zugang zu Bargeld erschwert worden sei. Für die bargeld- oder kontaktlose Zahlung gäbe es in der Schwanen-Apotheke keine Mindestbeträge.

Bares ist Wahres

Im Friseursalon am Dahlener Markt ist einzig das Bare das Wahre. „Ich habe gar kein Kartenlesegerät“, sagt Inhaberin Annett Stein. Der eine oder andere Kunde habe zwar schon danach gefragt, aber eben auch kein Problem mit der Barzahlung. Wer nur die Karte zur Hand habe, müsse aber nicht unfrisiert gehen. Die Sparkassenfiliale, in der man mit der Karte Bargeld abheben könne, sei ja gleich nebenan.

