Oschatz

Autofahrer aufgepasst: Am Dienstag haben die Bauarbeiten an der Bundesstraße 6 begonnen. Noch bis zum 21. September werden im Auftrag des Landkreises Nordsachsen in Oschatz die Fahrbahn der Promenade zwischen Theodor-Körner-Straße und Lutherstraße instand gesetzt. Dabei werden die Spurrinnen beseitigt und neuer Asphalt aufgetragen, wie die Kreisbehörde bereits vergangene Woche mitteilte.

Die B 6 wird während der gesamten Bauzeit zur Einbahnstraße, über die nur noch der Verkehr aus Richtung Wurzen fahren kann. Für den Verkehr aus Richtung Riesa wird eine Umleitung über die Theodor-Körner-Straße, Bahnhofstraße und Leipziger Platz ausgeschildert. Die Bauleitung liegt bei der Straßenmeisterei Oschatz. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf rund 60 000 Euro. Autofahrer müssen sich noch bis zum Ende der Bauarbeiten auf Einschränkungen einstellen.

Von Bastian Schröder