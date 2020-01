Bauarbeiten für schnelles Internet im Stadtzentrum Oschatz

Oschatz

Der Startschuss für denGlasfaseranschluss im Oschatzer Stadtzentrum ist am Dienstag erfolgt. Nach Angaben von Bauleiter Zehrfeld sind im Oschatzer Stadtzentrum und in den Ortsteilen derzeit insgesamt zehn Tiefbau-Trupps der Firma Bergert mit insgesamt 40 Leuten am Werk.

Leerrohre werden eingegraben

Derzeit werden die Leerrohre eingegraben, in die später die Glasfaserkabel eingezogen werden. Zehrfeld rechnet in Oschatz mit einer Bauzeit von etwa drei Monaten. Im Umfeld der Stadt sind nach Angaben des Bauleiters die Arbeiten in den Ortschaften Terpitz, Gaunitz, Clanzschwitz und Liebschütz abgeschlossen. In Merkwitz, Wellerswalde und am Zschöllauer Berg wird noch gearbeitet. Als nächstes steht Leisnitz auf der Liste des Bauunternehmens.

Von Frank Hörügel