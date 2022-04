Bauboom in Oschatz: Drei Millionenprojekte bis 2025

Oschatz

Die Stadt Oschatz will bis Ende 2025 eine neue Grundschule, Sporthalle und Kindertagesstätte bauen. Kann sich die Kommune das überhaupt leisten? Dazu im Interview der Finanzbeigeordnete Jörg Bringewald.

Der Landkreis Nordsachsen hat den Oschatzer Haushalt 2022 genehmigt. Haben Sie in diesem Moment aufgeatmet?

Die Erleichterung ist immer da, wenn wir unseren Haushalt genehmigt bekommen und loslegen können.

Zur Person Jörg Bringewald ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat mit seiner Frau zwei Kinder. Er wohnt in Meißen. 1994 schloss er sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Fachhochschule ab. Danach war er als Kommunalamtsleiter in Dresden und anschließend in Meißen. Bis Ende 2002 war er Kreiskämmerer im Landkreis Sächsische Schweiz und ist seit 2003 als Finanzbeigeordneter für die Stadt Oschatz tätig.

Zwischen den Einnahmen von rund 26 Millionen Euro und den Ausgaben von rund 28 Millionen Euro klafft in diesem Jahr eine Lücke von etwa zwei Millionen Euro. Wie wollen Sie dieses Loch stopfen?

Gar nicht. Auch unsere Haushalte in den nächsten Jahren werden defizitär sein. Unsere zurück liegenden Jahresabschlüsse waren zwar besser gewesen. Das lag aber an unerwarteten Mehreinnahmen und daran, dass wir Investitionen auf die folgenden Jahre verschoben haben. Davon kann ich in der Haushaltsplanung für die nächsten Jahre nicht ausgehen. Wir haben ein Haushaltsdefizit, das in etwa dem jährlichen Verlust unserer Werte durch Abschreibungen entspricht. Das könnte sich nur bessern, wenn wir mehr Einnahmen erzielen würden. Bei unseren Ausgaben kann nicht viel geändert werden. Es läuft darauf hinaus, dass wir weiterhin mehr verbrauchen als wir einspielen.

Dann gibt es ja aber auch noch eine millionenschwere Rücklage. Was bedeutet das für die Oschatzer Finanzen?

Wir haben zum 1. Januar 2022 rund 8,6 Millionen Euro Liquidität gehabt. Dieses Geld dient mit dazu, die Finanzierung bis 2025 abzusichern. Dadurch wird unser Bewegungsspielraum deutlich kleiner. Bis Ende 2025 werden wir rein prognostisch nur noch über 10 000 Euro freie Liquidität verfügen. Bei 26 Millionen Euro Jahresumsatz ist das praktisch nichts.

Reserven für Schuldendienst sind da

Im Bescheid vom Landkreis steht, dass es Oschatz im laufenden Jahr nicht schafft, die Tilgung der Kredite aus laufender Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten. Was hat das zur Folge?

Wir müssen Reserven auftun, um unseren Schuldendienst weiter bezahlen zu können. Diese Reserven sind da: Wir haben Geld in der Kasse oder können Vermögen verkaufen, um flüssig zu bleiben. Das darf aber kein Dauerzustand werden, denn irgendwann ist unsere Liquidität nicht mehr gewährleistet.

Der Schuldenstand soll in diesem Jahr zwar leicht von 979 Euro pro Kopf auf 946 Euro sinken. Dennoch bleibt Oschatz über der kritischen Grenze von 850 Euro pro Kopf. Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, wir haben das auch in der Haushaltsdiskussion im Stadtrat kritisch beleuchtet. Aber ich halte das trotzdem für vertretbar. Hinter den Krediten von 6,6 Millionen Euro, die wir bis 2025 aufnehmen wollen, steckt Substanz. Wir wollen über 29 Millionen Euro in Neubauten von Grundschule, Sporthalle und Kindertageseinrichtung investieren. Dafür erhoffen wir uns über 18 Millionen Euro Fördermittel. Das Geld geht in die Infrastruktur der Stadt und nicht in den Konsum. Deshalb kann ich da auch noch ruhig schlafen.

Bedarf für drei Neubauten ist da

Durch die Kredite für die geplanten Neubauten wird die Pro-Kopf-Verschuldung bis Ende 2025 auf 1255 Euro steigen. Müssen alle drei Investitionsvorhaben wirklich sein oder kann man auch auf einen Neubau verzichten?

Wenn wir die Fördermittel nicht bekommen, müssen wir so und so über neue Prioritäten nachdenken. Doch der Bedarf für alle drei Neubauten ist da.

In der Oschatzer Stadtkasse könnte es besser aussehen, wenn die Kommune die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erhöhen würde. Ist das geplant?

Solche Ambitionen gibt es nicht.

Von Frank Hörügel