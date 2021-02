Bauern aus Collm-Region protestieren weiter

Region

Sie lassen nicht locker: Die Bauern aus der Collm-Region bleiben dran, wenn es um ihre künftigen Arbeitsbedingungen geht. Zuletzt waren Landwirte aus Sachsen gemeinsam mit Berufskollegen aus ganz Deutschland unterwegs nach Berlin, um ihrem Unmut über geplante Beschlüsse auszudrücken. Wie Robert Erdmann vom Verein „Land schafft Verbindung“ mitteilt, hatten sich dazu Bauern in über 100 Traktoren aus dem Freistaat auf den Weg gemacht, rund zehn Teilnehmer kamen aus der Collm-Region.

Unterwegs in der Hauptstadt. Quelle: Land schafft Verbindung

Redebedarf bleibt

Redebedarf sehe man bezüglich des Insektenschutzprogrammes und der Verordnung zur Pflanzenschutzanwendung, so Robert Erdmann. Die Kritik: Sachsen liege mit 195 000 Hektar in einem Schutzgebiet, weshalb die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln künftig unmöglich sei. Die Bauern fürchten sinkende Erträge und dadurch weniger Einnahmen, was längerfristig dazu führen kann, dass Landwirte ihre Höfe aufgeben.

Bauern: Sind Insektenschützer

Paul Kompe, Vorsitzender des Vereins „Land schafft Verbindung“ in Sachsen, betont, dass Insektenschutz schon seit langem zur Landwirtschaft gehöre, etwa durch das Anlegen von Blühstreifen, den Anbau von Zwischenfrüchten und weil der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bereits durch moderne Technik gesenkt werden konnte.

Landwirt Paul Kompe vor dem Brandenburger Tor. Quelle: Land schafft Verbindung

Doch dies werde nicht gewürdigt, kritisiert er. „Man ist bereit, die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland runter zu fahren“, meint Kompe, „somit sinkt der Selbstversorgungsgrad und man ist auf Importe aus dem Ausland angewiesen.“ Dies trage jedoch weder zum Insekten- noch zum Klimaschutz bei.

Position deutlich gemacht

Ihre Position machten die Bauern beim Protest in Berlin deutlich. Dafür waren die Teilnehmer extra früh aufgestanden: Kurz nach Mitternacht und bei minus 20 Grad Celsius starteten die Bauern aus der Region in Richtung Hauptstadt.

Arbeit in Sachsen geht weiter

Das Bundeskabinett hat beiden geänderten Verordnungen zugestimmt, die unter Federführung des Landwirtschafts- und des Umweltministeriums vorgelegt worden waren. Zurück in Sachsen bleiben die Landwirte kämpferisch: Die drei großen Berufsverbände haben angekündigt, eine Klage gegen die Düngeverordnung zu prüfen.

Von Jana Brechlin