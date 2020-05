Bauern starten Proteste auf Liebschützberg

Liebschützberg

Nachdem es seit März still geworden war um die Proteste der Bauern, nehmen die Landwirte ihre Aktionen jetzt wieder auf. Das hat Robert Erdmann vom Verein „Land schafft Verbindung“ in Sachsen angekündet und zu einer Kundgebung am 6. Juni auf den Liebschützberg eingeladen. Das Motto der Zusammenkunft ist „Solidarität mit der Landwirtschaft“. Damit wolle man sowohl Politiker als auch Verbraucher ansprechen, so Erdmann. „Die Veranstaltung diesmal wird noch etwas größer und wir hoffen auch, damit mehr Zuspruch aus der Politik zu erhalten“, so Erdmann. Man habe auf jeden Fall Einladungen an Abgeordnete verschickt, deren Unterstützung unbedingt gefragt sei.

Protest gegen Düngevorschrift

Bereits Anfang März hatten rund 2000 Landwirte mit knapp 1500 Traktoren in der Dresdner Innenstadt gegen schärfere Düngevorschriften demonstriert. Bei den Protesten ging es den Bauern vor allem um die geplante Düngeverordnung, die das Düngen in „roten Gebieten“ mit hoher Nitratbelastung stark einschränkt. Die Bauern fürchten Ernte-Einbußen.

Anzeige

Die EU-Kommission hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und Recht bekommen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte daraufhin Vorschläge für weitere Einschränkungen vorgelegt.

Weitere LVZ+ Artikel

Verzicht in Coronakrise

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte der Verein auf Protestaktionen verzichtet. „In der Coronakrise selbst haben wir von öffentlichen Veranstaltungen abgesehen, um sowohl die Bevölkerung zu schützen, als auch die Versorgung mit Lebensmitteln zu gewährleisten“, begründen die Mitglieder. Mittlerweile sei es aber wieder an der Zeit, auf die bestehenden Probleme aufmerksam zu machen, meint Robert Erdmann, der die Aktionen in der Collm-Region mit organisiert.

Kritik an Abstimmung

Die Anhörung vor dem Landtag Anfang März zum Nitratmessstellengesetz sei leider ohne messbare Ergebnisse geblieben. „Zwar haben sich der Ministerpräsident als auch der Umweltminister von Sachsen zur Novelle enthalten, aber das nötige Nein bekamen Sachsens Landwirte leider nicht“, so die Kritik der Bauern.

Mahnfeuer geplant

Man wolle deshalb weiter im Gespräch bleiben, seine Ziele deutlich machen und über Folgen informieren, beschreibt Robert Erdmann. 250 Teilnehmer seien für den 6. Juni auf dem Liebschützberg angemeldet. Wenn es die Waldbrandstufe erlaube, sollte dort am Abend auch ein Mahnfeuer entzündet werden. „Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, wir werden viele Traktoren auf den Berg bringen, das wird sicher ein beeindruckendes Bild“, schätzt er ein.

Von Jana Brechlin