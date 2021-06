Bauernmuseum in Schmannewitz lädt zur Zeitreise ein

Schmannewitz

Dieses Jahr ist Ostern im Juni. Zumindest für die Mitglieder des Verschönerungsvereins 1882 in Schmannewitz, die sich um das bäuerliche Museum im Ort kümmern. Und das startet normalerweise zu Ostern in die Saison. Doch der Auftakt in diesem Jahr fiel aus.

Auftakt wurde verschoben

„Die zu der Zeit strikten Corona-Auflagen haben das einfach nicht hergegeben“, begründet Gudrun Dietze vom Verein. Deshalb blieben die Tore zum historischen Dreiseithof vorerst zu. Dabei waren die Helfer schon im Einsatz, haben beim großen Frühjahrsputz Räume und Hof hergerichtet und die Exponate überprüft. Am Sonnabend nun wird das Museum wieder für Besucher geöffnet.

Helfer ehrenamtlich im Museum

Für Gudrun Dietze und die Mitstreiter im Verein bedeutet das mehr Arbeit – schließlich müssen die Öffnungszeiten abgesichert werden und das alles ehrenamtlich. „Aber wir machen das gerne und haben sehr darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht“, versichert sie. Es gelten weiterhin die Abstandsregeln, Gäste müssen innen eine Maske tragen und Kontakte hinterlegen.

Erntefest wird schon geplant

Die Schließung hat den Verein nicht so schwer getroffen wie andere, da das Museum im Winter ohnehin zu bleibt. Allerdings mussten auch beliebte Veranstaltungen wie das Schaubrotbacken oder das Erntedankfest ausfallen. Letzteres soll dieses Jahr am 3. Oktober wieder stattfinden.

Die Handwerksvorführungen sind fester Bestandteil bei Veranstaltungen im Museum. Quelle: Bärbel Schumann

„Wir haben uns das vorgenommen und hoffen, dass alles klappt“, so Gudrun Dietze. Dann werden alte Handwerkstechniken auf dem Hof vorgeführt und es spielen die Jahnataler Blasmusikanten. „Für das Ensemble war die lange Zeit ohne Auftritt auch hart, die Musiker wünschen sich auch wieder eine Perspektive.“

Durststrecke zunächst überstanden

Die Durststrecke der vergangenen Monate hätten offenbar viele Vereine und Einrichtungen überstanden, schätzt sie. „Da kann man nur froh sein, auch wenn viele Folgen sich vermutlich erst noch zeigen werden“, schätzt die Schmannewitzerin.

3500 Ausstellungsstücke

Im bäuerlichen Museum jedenfalls sollen die Gäste auch künftig in das Leben auf dem Land zu Urgroßvaters Zeiten abtauchen können. Rund 3500 Exponate zeigen, wie früher – als es weder Strom, noch Fernseher oder gar Internet gab – gearbeitet und gelebt wurde. Dafür haben die Mitglieder Möbel, Spielzeug, Haushaltswaren und Arbeitsgeräte zusammengetragen.

In der Ausstellung sind über 3500 Exponate versammelt – hier Stücke aus einer alten Schule. Quelle: Kristin Engel

„Vieles stammt tatsächlich aus dem Ort, aber uns wurden auch Sachen aus der Umgebung geschenkt und manches kam von Haushaltsauflösungen“, erzählt Gudrun Dietze. Mit Auto und Hänger wurden dabei so manche Schätze vor dem Sperrmüll gerettet – und vor dem Vergessen.

Führungen für Gruppen möglich

Die Schau ist ab dem Wochenende immer sonnabends und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Zu den regelmäßigen Besuchern auf dem Dreiseithof in der Alfred-Brehm-Straße gehören auch die Patienten der Schmannewitzer Reha-Kliniken, für die auch Führungen durch den Hof organisiert werden. Ein Angebot, das auch für andere Gruppen gilt, versichert Dietze. Termine dafür können auf Wunsch unter der Telefonnummer 034361 51683 extra vereinbart werden.

Von Jana Brechlin