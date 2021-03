Baugrund wird in Mügeln immer mehr zum Stückwerk

Mügeln

Die Bauplätze in der Stadt werden rar: In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Stadträtinnen und Stadträte einhellig dem Verkauf der Flurstücke 95/31 und 95/30 der Gemarkung Querbitzsch zu.

Bei den Teilflächen des Flurstücks 95/24 handelt es sich um Baugrundstücke im Wohnbaugebiet „An der Döllnitz“ in Ablaß, dessen Kapazität damit erschöpft ist.

„Das sind die letzten beiden Stückchen, die wir da zur Verfügung haben. Dann ist das Wohnbaugebiet besetzt“ , erklärte Bürgermeister Johannes Ecke.

Landflucht sorgt für Nachfrage

Lange Zeit habe sich für die Lage kaum jemand interessiert, beschrieb er. „Jetzt mit der Landflucht der Großstädter setzt hier die Nachfrage ein.“ Das Wohngebiet liege sehr nah an der Autobahn und biete sich daher für die Fahrt zur Arbeit an.

Der Käufer mit einer Leipziger Adresse, der die 649 und 669 Quadratmeter großen Flächen erwirbt, zahlt dafür 20.925 Euro. Der Quadratmeterpreis von 15 Euro für das Bauland richte sich dabei nach der Bodenrichtwertkarte des Landkreises Nordsachsen.

Mügeln schafft Bauplätze am Ortschaftsrand

Während im Ablaßer Wohngebiet damit der letzte Bauplatz veräußert ist, schafften die Rätinnen und Räte auch angrenzend an das Stadtgebiet in Altmügeln neues Bauland: „Dieses Grundstück befindet sich im Außenbereich und kann somit nicht bebaut werden“, beschrieb Ecke.

Per Beschluss kann es das nun doch, durch eine Ergänzungssatzung, die einstimmig getroffen wurde, wird die Teilfläche (Flurstück 114/10 in der Gemarkung Altmügeln) nun in die Ortslage einbezogen.

Vorhandene Infrastruktur wird besser genutzt

Kein großer Erklärungsbedarf für Bauamtsleiterin Anke Groß, die das vereinfachte Bauleitverfahren bereits in der Januar-Sitzung des Rats vorgestellt hatte. Es ermöglicht, eine Baufläche auszuweisen, weil sich das Grundstück bereits nahtlos an eine Straße anfügt, an der sich bereits mehrere Mehrfamilienhäuser befinden.

Diese vorhandene Infrastruktur werde durch die Erweiterung optimaler ausgelastet, daher sei die geplante Entwicklung auch im öffentlichen Interesse, heißt es in der Begründung des Aufstellungsbeschlusses.

Vereinfachtes Verfahren bereits in Paschkowitz angewandt

Bereits in der Sitzung davor war Baugrund durch eine Ergänzungssatzung und einen Städtebaulichen Vertrag für diese auf einem Außenbereichsgrundstück „Am Ziegeleiberg“ in Paschkowitz geschaffen worden. Auch hier war ein Interessent mit seinen Plänen auf dem Flurstück 288 (Gemarkung Baderitz) an die Kommune herangetreten.

Analog folgte nun auch für das Grundstück „Zum Lehmberg“ in Altmügeln noch der Beschluss einen Städtebaulichen Vertrag über die Erschließung mit der Interessentin aus Mügeln zu einzugehen. Auch dieser erging einstimmig.

