Baugrundstücke in Oschatz werden immer teurer

Oschatz

Wer in Oschatz bauen will und dafür ein Grundstück sucht, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Das offenbaren die neuesten Zahlen, die im Auftrag des Landkreises Nordsachsen zum Stichtag 31. Dezember 2020 ermittelt wurden. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat dafür in den Jahren 2019/2020 genau 5474 Kaufverträge ausgewertet. „Wobei erhebliche Preissteigerungen feststellbar waren“, schätzt das Landratsamt ein.

Schkeuditz am teuersten

Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017/2018 sind die Bodenrichtwerte für Baulandflächen im Landkreis durchschnittlich um 22 Prozent gestiegen. Am teuersten ist ein Quadratmeter Bauland in Schkeuditz mit 212 Euro, am billigsten in Arzberg mit sieben Euro pro Quadratmeter.

Wie haben sich die Preise in der Stadt Oschatz und ihren Stadtteilen entwickelt? Um diese Frage zu beantworten, werden die aktuellen Bodenrichtwerte mit denen von 2018 und 2010 verglichen. Hier eine Übersicht:

Stadtzentrum am teuersten

Unangefochtener Spitzenreiter bei den Grundstückspreisen bleibt das Oschatzer Stadtzentrum, die Grundstückspreise sind aber relativ moderat geklettert – von 70 Euro je Quadratmeter im Jahr 2010, über 75 Euro im Jahr 2018 auf aktuell 80 Euro je Quadratmeter.

Im Fliegerhorst steigen Verkaufspreise

Auf Platz 2 hinter dem Stadtzentrum befindet sich das Wohngebiet Fliegerhorst. Hier wurden 2010 noch Grundstückspreise von 30 bis 40 Euro je Quadratmeter ermittelt, 2018 betrug die Spanne 35 bis 50 Euro und aktuell 40 bis 75 Euro. Künftig könnte der Fliegerhorst das Stadtzentrum sogar von der Spitze verdrängen. Die Verkaufspreise für 42 Bauplätze im zweiten Abschnitt eines neuen Wohngebietes stehen zwar noch nicht fest, sie dürften jedoch deutlich über dem Spitzenwert von 80 Euro im Stadtzentrum liegen.

Zschöllau und am Blumenberg begehrte Lagen

Den dritten Platz teilen sich das Wohngebiet Zschölla u und das Wohngebiet am Blumenberg mit aktuell 65 Euro je Quadratmeter. In beiden Wohngebieten haben sich die Verkaufspreise von Grundstücken in den vergangenen zehn Jahren in etwa verdoppelt.

Schon etwas abgeschlagen von der Spitzengruppe sind die Wohngebiete zur Krone (aktuell 60 Euro/2010: 45 Euro/2018: 55 Euro) und Straße der Einheit (aktuell 40 bis 60 Euro/2010: 30 Euro/2018: 55 Euro).

Stadtteile günstiger

Wer nicht unbedingt im zentralen Stadtgebiet bauen möchte, der sollte auf die Stadtteile ausweichen. Hier sind die Grundstückspreise günstiger – mit erheblichen Abstufungen.

In Altoschatz und auch in Kleinforst – beide Stadtteile sind relativ zentrumsnah – sind Grundstücke mit aktuell 40 Euro pro Quadratmeter noch relativ teuer (2010: 30 Euro/2018: 35 Euro).

30 Euro in Thalheim und Lonnewitz

Preiswerter wird es dann mit aktuell jeweils 30 Euro pro Quadratmeter in Thalheim (2010: 18 Euro/ 2018: 30 Euro) und Lonnewitz (2010: 18 Euro/2018: 25 Euro).

Es folgen mit aktuellen Grundstückspreisen von jeweils 25 Euro je Quadratmeter Mannschatz (2010: 15 Euro/2018: 20 Euro), Merkwitz (2010: 18 Euro/2018: 20 Euro) und Schmorkau (2010: 12 Euro/2018: 15 Euro).

Den vorletzten Rang der Preistabelle teilen sich mit jeweils 20 Euro die Stadtteile Limbach (2010: 10 Euro/2018: 15 Euro), Leuben (2010: 12 Euro/2018: 15 Euro) und Rechau/Zöschau (2010: 15 Euro/2018: 20 Euro).

Striesa auf dem letzten Platz

Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz findet sich der Stadtteil Striesa mit aktuell 12 Euro je Quadratmeter (2010: 5 Euro/2018: 10 Euro).

Von Frank Hörügel