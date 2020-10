Bauklempner am Dahlener Schloss

Dahlen

Nach den Zimmerleuten sind derzeit unter anderem die Dachdecker und Bauklempner am ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Nebengebäude des Dahlener Schlosses tätig.

Jens Risse von der gleichnamigen Firma war kürzlich damit beschäftigt, die Solbankabdeckungen zu installieren. Diese bestehen aus zwei Teilen, die in der Dahlener Firma zugeschnitten und abgekantet und vor Ort verlötet wurden. Die Bleche sollen das Mauerwerk davor schützen, dass über die Fensterbretter Feuchtigkeit eindringt – unabhängig davon, ob tatsächlich Fenster vorhanden sind oder ob diese Öffnungen zugemauert sind. Der Bauklempner hat zuerst seine Arbeiten an der Straßenseite des Gebäudes in Angriff genommen. Um den genehmigten Zeitraum für die halbseitige Sperrung der Schlossstraße nicht zu überschreiten, hat der Schloss- und Parkverein als Bauherr die Arbeiten auf dieser Seite mit Vorrang vorangetrieben. Geplant sei, dass die Baustellenampel ab dem 20. Oktober überflüssig werde. Voraussichtlich werde das sogar eine Woche früher passieren.

Von Axel Kaminski