Von den Einschränkungen zum Eindämmen des Coronavirus sind auch Baufachmärkte betroffen. In Oschatz öffnen sie für Unternehmen, Privatkunden können indes Bestell- und Lieferangebote nutzen. Ein Überblick.

Baumärkte in Oschatz und Mügeln bieten Abhol- und Lieferservice

Corona-Service - Baumärkte in Oschatz und Mügeln bieten Abhol- und Lieferservice