Mügeln

Die Döbelner Straße soll grundhaft ausgebaut werden. Von der Einmündung in die Dr.-Friedrichs-Straße bis zur Einmündung in den Gaudlitzer Weg soll dies in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Straße soll auf der ganzen Länge dann eine Breite von 6,50 Meter haben, fast überall gesäumt von Gehwegen auf beiden Seiten.

Etwa 40 Anwohner und Anlieger nutzten am Dienstag den Infoabend des Planungsbüros Zscheile + Krause Ingenieurgesellschaft im Mügelner Bürger- und Ratssaal, um sich über die Baupläne zu informieren.

Baubeginn möglichst bald nach Ausschreibung

Erst seit etwas mehr als vier Wochen habe die Stadt den ersten Fördermittelbescheid, sagte Bürgermeister Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler). Damit könnten die Arbeiten in der zweiten Jahreshälfte am ersten Bauabschnitt beginnen. Weil die Mitnetz Strom dort die alten Masten ziehen wolle, werde bei der Straßenbeleuchtung angefangen.

Uwe Fiebiger vom Riesaer Planungsbüro stellte das weitere Vorhaben an der Straße vor, das noch ausgeschrieben werden muss. „Die Baustrecke beträgt ungefähr 414 Meter, zusätzlich wird der noch nicht befestigte Gehweg am Ende der Baustrecke bis zum Gaudlitzer Weg gepflastert“, sagte er.

Zwei Bauabschnitte geplant

Dafür werde an der Dr.-Friedrichs-Straße angefangen zu bauen bis zur Einmündung zur Rosa-Luxemburg-Straße. Diese 220 Meter sollen von Mitte September bis Mitte Dezember erneuert werden.

Der zweite Bauabschnitt, ungefähr 194 Meter, von der Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Ortsausgang schließe sich dann von Anfang März bis Anfang Mai 2020 an.

Vor dem grundhaften Ausbau werde die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft Hausanschlüsse verlegen, erst darauf erfolgt der grundhafte Ausbau der Straße mitsamt Gehwegen, die weitgehend Betonsteinpflaster erhalten.

Sicherheit am alten Fabrikgebäude schränkt Straßenbau ein

Daneben werden im ersten Bauabschnitt drei Längsparkplätze angelegt, außerdem wird es dort Plätze geben, um halbseitig auf dem Gehweg zu parken. Weitere zehn Längsparkplätze entstehen dann im zweiten Bauabschnitt.

„Eigentlich sollten vor dem alten Fabrikgebäude noch Parkplätze entstehen, aber das haben wir fallen gelassen, weil das Gebäude so stark baufällig ist. In dem Bereich wird auch kein Gehweg angelegt“, erklärte Fiebiger.

Die Fußgänger werden also weiterhin auf die andere Straßenseite geleitet, solange die Stadt in ihrem Bemühen um einen Abriss der Ruine – wie Johannes Ecke in der Diskussion schilderte – bei dem derzeitigen Besitzer nicht durchdringt.

Umleitung des Verkehrs über Rosa-Luxemburg- und Molkereistraße

Anwohner und Anlieger sollen, so Ecke und Fiebiger einhellig, wenn, möglichst kurz beeinträchtigt werden: Etwa beim Bau der Einfahrten und wenn der Asphalt aufgebracht wird. Die Umleitung des Verkehrs soll zunächst über die über die Rosa-Luxemburg-Straße, im zweiten Bauabschnitt über die Molkereistraße zur Dr.-Friedrichs-Straße erfolgen.

Ersatzhaltestellen für den Bus sollen während der gesamten Bauzeit in der Molkereistraße stehen. Die beiden bisherigen Bushaltestellen werden im Zuge des Straßenausbaus barrierefrei umgebaut.

Von Manuel Niemann