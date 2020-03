Baustellentag am Oschatzer Platsch ist erstes Corona-Opfer

Oschatz

Wie weit sind die Bauarbeiten am Oschatzer Platschbad vorangeschritten? Diese Frage sollten die Oschatzer Einwohner und Freunde des Bades am kommenden Sonnabend bei einem Tag der offenen Baustelle selbst beantworten können. Doch der Baustellentag muss ausfallen. Angesichts der derzeitigen Lage hat sich die Oschatzer Stadtverwaltung entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Die Verwaltung hatte ursprünglich am Sonnabend mit einem Besucheransturm gerechnet.

„Wir haben uns heute entschieden, den Tag der offenen Baustelle am Samstag abzusagen. Damit folgen wir den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und des Robert-Koch-Instituts, denn wir rechnen mit einem Besucheransturm“, informierte die Pressesprecherin der Stadt Oschatz Anja Seidel. Allerdings soll die Informationsveranstaltung nicht komplett ausfallen, sondern an zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wer sein Informationsbedarf zur Platsch-Baustelle decken möchte, kann sich am Donnerstagabend als Besucher zur Stadtratssitzung einfinden. Dort wird ein Vertreter des zuständigen Planungsbüros über die Arbeiten berichten.

Von Hagen Rösner