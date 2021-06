Nordsachsen

Große Bühnen, begeisterte Zuschauer, Szenenapplaus. Beate Furcht weiß wie es ist, deutschlandweit vor Publikum auf der Bühne zu stehen. Doch nun hat es sie nach Nordsachsen gezogen, in den kleinen ländlichen Dommitzscher Ortsteil Commende am Rande der Dübener Heide. „Ich fühle mich der Natur sehr verbunden und liebe es, die Jahreszeiten hautnah mitzuerleben“, beschreibt die Sängerin und Schauspielerin, die von 1995 bis 2001 Schauspiel, Musik und Tanz an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig studiert hat.

Beate Furcht Quelle: Janine Guldener

Ursprünglich stammt die vielseitig interessierte Künstlerin aus Thüringen. Mit acht Jahren sang sie bereits im Kirchenchor in Saalfeld – und wusste schon damals, dass Gesang einmal einen Teil ihrer Zukunft ausmachen soll. Zehn Jahre lang schulte sie hier ihre Stimme. Doch dann wollte sie „ausbrechen“. Hinaus aus der Kleinstadtenge ins Abenteuer des Lebens. „Der Knoten ist bei mir geplatzt, als ich gerade mein Abitur machte. Ich hatte einen tollen Musiklehrer und eine fordernde Kunstlehrerin, die aus mir alles herausgekitzelt haben.“ So stand ihr Entschluss fest. Sie wollte nach Leipzig, in die Musik- und Theaterstadt.

Der Drang, Neues zu entdecken

Neben dem Studium der Theater- und Kulturwissenschaft ging sie dann einer Vielzahl von Jobs nach, inspiriert von künstlerischer Suche und dem Drang, Neues zu entdecken. So meldete sie sich bei einer Theater AG an, arbeitete bei einem stadtbekannten Radiosender, übernahm die Moderation bei Klassikkonzerten, trat mit verschiedenen Chanson-Programmen auf und machte ein Praktikum am Schauspielhaus Leipzig.

Beate Furcht als Teil des Duos Sol y Sombra. Quelle: Florian Schärf

Eines ihrer Herzensprojekte in jener Zeit war das jährlich stattfindende barocke Kostümfest „Sonnenball“ auf Schloss Nischwitz bei Wurzen, das sie selbst mitgegründet hatte. Hier konnte sie wichtige Erfahrungen in Regie und künstlerischer Leitung sammeln und eigene Musik- und Theaterkonzepte umsetzen. Zum Sonnenball reisten stets etwa 500 Leute von weit her an, um das Spektakel mitzuerleben. Es gab um Mitternacht eine einstündige Theaterperformance mit Tänzern, Schauspielern, Pantomimen und Performancekünstlern. Ein siebenköpfiges Team in Zusammenarbeit mit vielen begeisterten Mitwirkenden, die aus purer Leidenschaft und nicht kommerziell arbeiteten, erschuf hier echte Meisterstücke – immer mit eigener Inszenierung. Als sie nach zehn Jahren das Schloss nicht mehr nutzen konnten, endete dieses Projekt.

Rollen bei Film- und Fernsehproduktionen

„Musik ist mir genauso wichtig wie Schauspiel. Ich wollte immer beides machen“, erzählt Beate Furcht. So entschied sie sich auch für eine Musicalausbildung in Leipzig und konnte anschließend von 2001 bis 2003 reichlich Theatererfahrungen am städtischen Theater Plauen-Zwickau sammeln. Daneben wirkte sie in Tagesrollen bei Film- und TV-Produktionen mit, so zum Beispiel bei „Tatort“, „Soko“, „Tierärztin Dr. Mertens“ und „In aller Freundschaft“. Ein besonders glanzvoller Auftritt gelang ihr 2009 als Königin in der ZDF-Verfilmung des Märchens „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, die seither jährlich mehrfach ausgestrahlt wird.

Das Tangoensemble Alma de Arrabal Quelle: Dirk Broszka

Beate Furcht liebt die Herausforderung und auch die Abwechslung an ihrem Beruf. Selbstständig zu entscheiden, was sie machen möchte, ist für sie ein Geschenk. So entschied sie sich 2004 für die freiberufliche Laufbahn und für den Fokus auf die Musik. Sie gründete verschiedene Bandformationen. „Ich interessiere mich für die lateinamerikanische Kultur und bin sehr Spanien-affin. Ich habe Flamenco ausprobiert, spanische Lieder, klassisch mit Gitarre. Dann entdeckte ich für mich den Tango. Dieser entstand zwischen 1850 und 1880 im Süden von Buenos Aires, im Hafenviertel La Boca, als die Auswanderer, denen Arbeit versprochen wurde, diese suchten. Ich finde, dass die theatralische Spannkraft der Geschichten des Tangos zusammen mit der Musik eine große Intensität ausstrahlen. Das hat mich total angesprochen“, sagt die 47-Jährige.

So kam es auch, dass sie zwei weitere Bands gründete. Ein Tango-Jazz-Quintett „Bea & Banda“ und ein Tango-World-Ensemble als Quartett „Alma de Arrabal“, was soviel heißt wie Seele der Vorstadt. Seit zwei Jahren tritt sie zudem mit ihrem Gesangsduo „Sol y Sombra“ mit lateinamerikanischer Musik auf.

Vor mehr als 10 000 Leuten gespielt

Neben ihrer Haupttätigkeit als Musikerin ist sie dennoch auch der Schauspielerei treu geblieben und nimmt ab und an Gastengagements an Theatern an, zuletzt in der Spielzeit 2017/18 am Theater in Rudolstadt.

Seit ihrem Studium wirkte sie in diversen Schauspiel- und Musicalproduktionen mit und war innerhalb von zwei Jahren mit der international bekannten Aktionstheatergruppe Pan.Optikum aus Freiburg europaweit unterwegs, unter anderem in Belgien, Frankreich, Polen und Deutschland. „Das war für mich eine wichtige Erfahrung. Wir haben vor mehr als 10 000 Leuten gespielt. Wir sind unter anderem auf sechs Meter hohen Installationen aufgetreten, fuhren mit brennenden Kugeln durch die Menge oder performten gleichzeitig bei fulminantem Feuerwerk auf der Bühne. „Damals musste ich mich auch mit meiner eigenen Angst und Risikobereitschaft auseinandersetzen“, gibt sie zu. „Die Erfahrungen der großen theatralen Form hatten aber für mich etwas unheimlich Befreiendes“. Inzwischen fühlt sie sich aber auch in kleineren Formaten ganz wohl. „Ich wollte schon immer eigenverantwortlich agieren und mag die unmittelbare Interaktion mit dem Publikum.“

Viel Potenzial im ländlichen Nordsachsen

Was ihr an Commende in Nordsachsen gefällt: „Ich liebe Leipzig, doch ebenso den ländlichen Raum. Hier gibt es noch viel Potenzial, etwas zu entwickeln. Leipzig ist mit Angeboten überfüllt. Ich möchte hier in der Region etwas anbieten. Konzerte, Lesungen, einfach mal schauen, was sich entdecken lässt.“ Auf was sie sich freut? Bald ist die Premiere des Arthouse-Kurzfilms „Die Anderen“ in der Regie von Susanne Aßmann, die sie 2020 beim Dreh in Erfurt kennenlernen konnte.

Beate Furcht in der Kurzfilmproduktion „Die Anderen“. Quelle: privat

Auch gesanglich wird Beate Furcht bald wieder live zu erleben sein. So startet bereits am 3. Juli eine Konzertreihe im „Schmidtalien“ in Dommitzsch, wo auch noch wenige Restkarten zu erwerben sind. Am Sonntag, 4. Juli, tritt sie mit ihrem Duo „Sol y Sombra“ um 15 Uhr in der Reinharz-Kirche in Bad Schmiedeberg auf, mit sommerlichen Klängen und Herzensliedern aus Lateinamerika.

Seit September 2020 macht Beate Furcht eine Zusatzausbildung zur Theaterpädagogin in Magdeburg. In dieser Ausbildung ist auch ein abschließendes Praxisprojekt vorgesehen. „Das Theatersommer-Camp in Strehla spricht Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren an. Es findet in den Sommerferien vom 12. bis 21. August statt. Das Thema lautet ,PROtest - woFÜR und woGEGEN willst du sein?’ und soll mit 15 bis 20 Teilnehmern gemeinsam erkundet, ästhetisch verarbeitet und in Form einer Theater-Performance vor kleinem Publikum am 20. August um 19 Uhr aufgeführt werden“, erklärt Beate Furcht, die sich dafür mit den beiden Theaterpädagoginnen Dorothea Ulrich und Judit Grunewald zusammengefunden hat. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind bis spätestens zum 8. Juli unter anmeldung.PROtestcamp@posteo.de möglich.

Von Kristin Engel