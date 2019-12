Bedarf für Sozial-Kaufhaus in Oschatz ist da

Oschatz

Noch ist die Idee recht vage, doch sie hat auf jeden Fall Potenzial. Nach dem Vorbild von Grimma könnte unter dem Dach des Tafel-Vereins auch in Oschatz eine Art Sozial-Kaufhaus entstehen. Die Idee dahinter: Bedürftige Menschen können sich bei der Tafel nicht nur kostengünstig mit Lebensmitteln, sondern auch mit Bekleidung, Mobiliar oder sonstigen Haushaltsgegenständen eindecken.

Das Prinzip ist das gleiche wie bei Lebensmitteln: Bevor die großen Einzelhändler Brot, Obst und Wurst mit kleinen Schönheitsfehlern oder Lagerbestände mit nahendem Mindesthaltbarkeitsdatum in die Tonne werfen, geben sie diese Waren kostenlos an die Tafel ab. Eine ähnliche, ausgleichende Funktion zwischen Überfluss auf der einen und Mangel auf der anderen Seite könnte die Tafel zusätzlich bei Bekleidung oder Möbeln übernehmen. Auch hier gibt es neuwertige Waren, die modisch nicht auf dem allerneuesten Stand und deshalb unverkäuflich sind.

Der Bedarf an einem solchen Angebot ist auf jeden Fall vorhanden und dürfte in der Zukunft noch größer werden. Denn die Zahl der Menschen, die seit der Wende mit schlecht bezahlten Jobs oder Hartz IV über die Runden kommen mussten, und nun in Rente gehen, steigt. Diese Neu-Rentner sind auf die Tafel angewiesen.

Von Frank Hörügel