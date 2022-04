Bedarf steigt: Was kostet Kaminholz in der Region Oschatz?

Region Oschatz

Die Preise für Gas und Öl sind auf Rekordniveau. Die Angst vor ausbleibenden Lieferungen aus Russland wegen des Krieges geht um. Steigt deshalb die Nachfrage nach dem alternativen Heizmaterial Brennholz? Und sollte man sich jetzt einen Kamin anschaffen?

Das Dahlener Unternehmen Brennholz-Welt von Torsten Schönnagel mit sieben Beschäftigten gibt es seit 2017. Hier registriert man eine erhöhte Nachfrage und steigende Preise. Besonders stark wirkt sich das bei Holzpellets aus, die laut Stephanie Schönnagel fast um die Hälfte teurer geworden sind. „Auch bei Kaminholz geht es tendenziell nach oben, die Preissteigerung beträgt hier bis zu 20 Prozent. Eigentlich sind wir jetzt in der Nebensaison, trotzdem gibt es eine verstärkte Nachfrage. Momentan haben wir drei bis vier Wochen Lieferzeit“, sagt die 37-Jährige. Bei einer Mischung aus Weichholz – Birke, Ahorn, Erle – und Hartholz wie Eiche oder Buche kostet der Schüttraummeter aktuell etwa 75 Euro (2021: 65 Euro). Auch die Auslieferungspreise an die Kunden sind wegen der erhöhten Spritpreise gestiegen.

Bretter und Brennholz aus Liebschütz

Johann Bauer betreibt seit Mitte 2021 im Ortsteil Liebschütz der Gemeinde Liebschützberg unter dem Namen Holz-Bauer einen Handel für Brenn- und Schnittholz im Nebenerwerb. Der 30-Jährige verspürt eine verstärkte Nachfrage seiner bestehenden Kundschaft nach Brennholz. Der Liebschützer kauft das Holz vom Forst, schneidet aus den Stämmen Bretter oder verwertet sie zu Brennholz. „Die Preise für Brennholz sind leicht gestiegen“, sagt Bauer. Das liege aber nicht vorrangig am Einkaufspreis für das Holz, sondern an den gestiegenen Energiekosten. „Wenn ich für meinen Traktor, meinen Radlader oder für den Strom mehr Geld bezahle, muss ich das natürlich umlegen.“ Der Schüttraummeter Kiefer kostet bei Johann Bauer aktuell 50 Euro. Für Hartholz verlangt der Liebschützer 80 Euro. Das Holz kann zum Kunden geliefert oder abgeholt werden.

Um das Haus mit Holz warm zu bekommen, wird ein Kaminofen benötigt. Wer bislang mit dieser Investition gezögert hat, wird jetzt aktiv. Schornsteinfeger in der Region bestätigen: Die Nachfrage ist aktuell größer.

Pelletheizung braucht Strom

Tatsächlich steigen viele seiner Kunden jetzt auch von der alten Öl- auf eine Pelletheizung um, weiß Schornsteinfegermeister Stephan Golatowski. Momentan werde das mit 45 Prozent gefördert, bei rund 30 000 Euro Anschaffungspreis eine lohnenswerte Sache. Doch auch diese Heizung benötigt Strom, um zu laufen. Fällt der aus, aus welchen Gründen auch immer, kommt wieder der Kamin als letzte Sicherheit ins Spiel, um nicht frieren zu müssen. „Viele kaufen sich jetzt einen Notstromer für den Heizungsbetrieb im Notfall.“

Investition in Kamin lohnt sich eher

Doch aus Golatowskis Sicht lohnt sich die Investition in einen Kamin eher. Der Kamin kann auch über die Heizsaison hinweg helfen, die Kosten etwas moderater zu gestalten. Wer sich einen Kaminofen einbauen lassen möchte, muss sich an seinen zuständigen Schornsteinfeger wenden. Die Entscheidung, ob ein Kamin eingebaut werden darf oder nicht, treffen Stephan Golatowski und seine Berufskollegen. Denn jede Feuerstätte ist genehmigungspflichtig. Der Gesetzgeber regelt, wer sich einen Kamin einbauen darf. Grundsätzlich kann jeder Hauseigentümer das Projekt in Angriff nehmen. In Mietwohnungen muss natürlich der Vermieter gefragt werden.

Schornstein muss sein

Der Raum, in dem der Kamin stehen soll, darf nicht zu klein sein. Und der Kaminofen muss zum Schornstein passen. Ist kein Schornstein vorhanden, muss einer gebaut werden – vom Fachmann. Werden die Ableitbedingungen eingehalten, gibt es nichts, was gegen den Einbau spricht.

Seit 1. Januar dieses Jahres gibt es dafür eine neue gesetzliche Regelung: Schornsteine dürfen seitdem nur noch in Firstnähe gebaut werden. Muss der Schornstein nachgerüstet werden, ist die Umsetzung manchmal schwierig. Stephan Golatowski empfiehlt deshalb beim Hausbau von vorn herein den Schornstein mit einzuplanen – auch wenn zunächst erstmal kein Kamin gewünscht ist.

Von Frank Hörügel und Manuela Engelmann-Bunk