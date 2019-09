Begegnungsort für Mügeln: Ist das Konzept für die Alte Mädchenschule zukunftsweisend?

Mügeln

Das Gerüst steht, die Dachdecker sind hoch oben zugange, die Sandsteingewände sind gesetzt und der Putz an der Fassade wird demnächst auch noch ausgebessert. „Mal sehen, wann die Haustür kommt, dann gibt das schon ein Bild“, sagt Andreas Lobe sichtlich froh. „Das Dach nimmt immer mehr Form an und ich denke, damit wird das Gebäude in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen und vielleicht auch ein bisschen mehr wertgeschätzt.“

Der ehrenamtliche Leiter des Mügelner Heimatmuseums verfolgt nicht nur Baufortschritte an der Alten Mädchenschule, sondern legt selbst mit Hand an: „Herr Winkler, Herr Brink und ich streichen jetzt die Fenster, solange die Rüstung noch steht, sodass wir das auch ordentlich machen können. Die Flügel kann man dann auch mal von innen machen. Aber bei den Rahmen ist es wichtig, dass man gut in jede Ecke rankommt.“ Insgesamt 17 Fenster werden so mit wenig Mitteln und eigener Kraft aufgearbeitet.

Sachsenweiter Ideenwettbewerb könnte Fördermittel einbringen

„Es ist immer zurückgestellt worden, zurückgestellt worden, zurückgestellt worden“, wiederholt Andreas Lobe gebetsmühlenartig seine Mühen um eine Sanierung des Gebäudes. Das soll zukünftig als Begegnungsstätte für mehrere Generationen dienen. Geplant ist, dafür auch den Museumshof und die untere Etage des Heimatmuseums zu Schauwerkstätten neu zu gestalten.

Eigentlich wollte der Förderkreis, der sich für diese Unternehmung gebildet hat, bereits anfangen und investieren. Neue Tische und Stühle für das ehemalige Seniorenstübl waren bereits ausgesucht. Doch diese Pläne müssen noch ein klein wenig warten. Denn vielleicht fließen bald von unerwarteter Stelle Mittel: „Für das ganzeProjekt Seniorenstübl mit dem Museumshof und das alte Museum sollen ’Simul+’-Projektmittel beantragt werden“, verrät Lobe.

Um an diese zu kommen, müsste sich das Konzept im Ideenwettbewerb des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft „simul+“ durchsetzen. Dort werden Ideen für den ländlichen Raum prämiert. „Demnächst ist Eingabeschluss, es wird aber erst im nächsten Frühjahr ausgewertet.“ Bis zum 20. November muss der Vorschlag eingereicht sein, die Preisvergabe durch die Zukunftsinitiative des Staatsministeriums ist dann im Mai 2020.

Umgestaltung ruht vorerst

Ruhen bis dahin die Umgestaltungspläne? „Ja“, sagt Lobe, „denn was wir in unserem Spendentopf haben, soll dann als Eigenmittel verwendet werden. Das ist also erst einmal nicht antastbar.“ Möglich wäre, dass die Stadt sich im Modul „Land.Kommune“ bewirbt. 15 Preisträger erhalten hier Prämien in Höhe von 100.000 bis 400.000 Euro.

„Ob wir dann mit dabei sind, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht ist es besser, wenn wir es als Verein probieren. Das wollen wir noch absprechen.“ Denn es wäre auch möglich, sich im Modul „Projekt“ als Verein zu bewerben. Hier werden 50 Vorhaben ausgewählt und mit Preisgeldern von 5000 bis 25.000 Euro ausgezeichnet.

Dazu trifft sich die nächste Runde des Förderkreises am Mittwoch, dem 9. Oktober, um 16.30 Uhr direkt beim Bürgermeister.

Von Manuel Niemann