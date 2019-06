Oschatz

Norman Schröder ist ab sofort der neue Leiter des Finanzamtes Oschatz. Mit einer feierlichen Veranstaltung im Thomas Müntzer-Haus wurde Schröder in die neue Funktion eingeführt. Norman Schröder folgt auf Alexander Schulze, der bereits im Dezember den Leitungsposten beim Finanzamt in Hoyerswerda übernommen hatte. Interimsmäßig wurde das Oschatzer Finanzamt bis Ende Mai von Susann Zache geleitet, die weiter als Stellvertreterin des Behördenleiters fungieren wird.

„Sie werden das kleinste sächsische Finanzamt übernehmen, aber die Verantwortung hier ist genauso groß wie in jedem anderen Finanzamt“, sagte bei der Amtseinführung der Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen Karl Köll. Er verdeutlichte in Zahlen die Leistungsfähigkeit der Oschatzer Behörde. „In Oschatz wurden 2018 rund 27 000 Steuerfälle bearbeitet. Rund 70 Kollegen arbeiten in der Behörde, die sich im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 180 Millionen Euro am sächsischen Steueraufkommen beteiligte.“

Arbeit an der Basis

Mit der Amtseinführung von Norman Schröder wird noch einmal die Aussage von Ministerpräsident Michael Kretschmer unterstrichen, der beim Sachsengespräch in Oschatz den Bestand der Behörde über das Jahr 2020 hinaus zugesichert hatte. Das klang 2013 bei der Amtseinführung von Alexander Schulze noch ganz anders. Im September 2013 hatte der damalige Finanzminister Georg Unland signalisiert, dass die Tage des Oschatzer Finanzamtes gezählt sind. Inzwischen hat die Oschatzer Behörde die Amtszeit ihres damaligen Dienstherrn überlebt. Unland dankte 2017 gleichzeitig mit dem damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich ab.

Norman Schröder freut sich auf seine Aufgabe in Oschatz: „Ich habe lange Zeit im Finanzministerium gearbeitet, und freue mich, jetzt die Arbeit an der Basis kennenzulernen.“ Er versprach seinen Mitarbeitern und den Steuerzahlern aus den Regionen Oschatz und Torgau ein konstruktives Miteinander. Ein faires Miteinander mahnte auch die Präsidentin der Steuerberaterkammer Steffi Müller an. Sie beklagte einen Zuwachs von Nachfragen und Zuarbeiten durch die Finanzämter.

Willkommen vom Oschatzer OBM

Auch der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar hieß Norman Schröder in der Döllnitzstadt willkommen. In seinem Grußwort gab Kretschmar nicht nur einen geschichtlichen Abriss, sondern meinte gut gelaunt: „Oschatz war im Mittelalter die sechstreichste Stadt in Sachsen. Da wollen wir auch wieder hin.“

Von Hagen Rösner