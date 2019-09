Bei Radwegen hat Oschatz viel Nachholebedarf

Oschatz

Die Stadt Oschatz ist Ende August als eine von sechs Städten in die Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs (AG Rad.SN) aufgenommen worden. OAZ befragte den Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos), was er sich davon verspricht.

Sie sind selbst Radfahrer: Ist Oschatz aus Ihrer Sicht eine fahrradfreundliche Stadt?

Wir bemühen uns. Verbesserungen wollen wir jetzt mit der neuen Arbeitsgruppe im Stadtrat angehen. Wir haben ja den Mulde-Elbe-Radweg – und damit haben wir den Nerv der Bevölkerung getroffen. Von dieser Seite her sind wir auf einem guten Weg. Wir hatten aber in Vorbereitung der Landesgartenschau 2006 einen Einbruch bei den Steuereinnahmen und mussten uns von Baumaßnahmen trennen. Deshalb haben wir den Bau von Radwegen verschoben. Und diese Verschiebung hat uns einen großen Zeitverlust gekostet. Es gab aber keine andere Möglichkeit. Deshalb kann man nicht von einer fahrradfreundlichen Stadt sprechen, es gibt viel Nachholebedarf.

Wo läuft es gut für Radfahrer, wo sind die Schwachstellen?

Wir haben ein klares Bekenntnis des Stadtrates zum Fahrrad fahren. Es fehlen die Verbindungen zur Dahlener Heide, zum Jahnatal-Radweg. Und es fehlen Radwege an den großen Staats- und Bundesstraßen – das ist das größte Manko.

Die Stadt Oschatz hat ihre Hausaufgaben beim Bau des Mulde-Elbe-Radweges fast erledigt. Was ist das nächste größere Projekt?

Das ist der Abschnitt des Döllnitztal-Radweges zwischen Leuben und Schlanzschwitz. Dort wird ein Feldweg als Radweg ausgebaut.

Wann könnte das losgehen?

Der Förderantrag ist gestellt. Es geht um Leader-Fördermittel, da lasse ich mich nicht auf einen Zeitpunkt festnageln.

Gibt es noch weitere Projekte?

Ja, zum Beispiel in Altoschatz. Dort geht der Abwasserverband in Vorleistung. Im nächsten Jahr soll der Abwasserkanal in der Hauptstraße verlegt werden, so dass dann Baufreiheit für den Landkreis da ist, die Straße und den Radweg zu bauen. Damit wird das fehlende Stück zwischen Oschatz und Mügeln – von der Rosentalschule bis zum Radweg nach Thalheim geschlossen.

Oschatz ist Ende August in die AG Rad.SN aufgenommen worden. Was erhoffen Sie sich davon?

Es geht dort um den Austausch, wie man wo etwas beschleunigen kann. Die Bedeutung des Radfahrens steigt ja für den Tagesverkehr und auch für die Erholung. Insbesondere durch das E-Bike erweitert sich der Personenkreis, der Rad fährt. Das Lebensalter steigt, die Leute wollen sich sportlich betätigen. Da müssen wir unsere Kräfte bündeln, um mit dem Bau von Radwegen nachzukommen.

Die AG Rad.SN orientiert beim Rad fahren auf Kinder-, Familien- und Seniorenfreundlichkeit. Wie will Oschatz die Bedingungen für diese drei Zielgruppen verbessern?

Es gibt eine Initiative, angeschoben vom Stadtrat David Pfennig, dass die Interessenten am Radverkehr aus dem Stadtrat eine Arbeitsgruppe bilden und sich dieses Themas annehmen. Wir bereiten jetzt die Gründung dieser Arbeitsgruppe vor und werden auch den Weg zur Bevölkerung suchen, um Anregungen mit aufzunehmen.

In der Sporerstraße gibt es seit Dezember vier Ladesäulen für Elektrofahrräder. Wie wird dieses Angebot genutzt?

Da habe ich jetzt keine konkreten Zahlen. Aber wir bieten das an. Es sind immer mehr Menschen mit E-Bikes unterwegs. Und wenn ich möchte, dass diese Leute in Oschatz verweilen, dann hilft so ein Angebot.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) empfiehlt zur Verbesserung des Radverkehrs die Freigabe von Einbahnstraßen für Radfahrer. Wie sehen Sie das – gerade im Oschatzer Stadtzentrum?

Das wird ein Thema der Arbeitsgruppe sein. Da gibt es Für und Wider. Dagegen spricht, dass wir relativ viele ältere Autofahrer haben, die es nicht gewöhnt sind, dass ihnen ein Radfahrer entgegen kommt. Radfahrer, die das jetzt schon illegal machen, sind vorsichtig unterwegs, weil sie wissen, dass sie was falsch machen. Wenn das legitimiert wird, sind die nicht mehr so langsam unterwegs.

Sie haben also mehr Argumente dagegen?

Ich persönlich will da der Arbeitsgruppe nicht vorgreifen.

Die Kritik am Radweg neben dem Stranggraben, der im Auftrag der Stadt ausgebaut wurde, reißt nicht ab. Wann kann man hier wieder ordentlich Rad fahren?

Dieser Bauabschnitt entspricht nicht unserer Ausschreibung, die Kritik kann ich nachvollziehen. Die Baufirma sieht das anders, und das geht in einen Rechtsstreit. Wie lange der dauert, weiß ich nicht. Bis zu einer Entscheidung können wir an dem Zustand nichts ändern.

Von Frank Hörügel