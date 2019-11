Naundorf/Altoschatz

Eine 25 Jahre alte Fahrerin (25) eines VW Fox war am vergangenen Sonntag gegen 11.40 Uhr auf der Verbindungsstraße von Naundorf nach Altoschatz kommend in Richtung Oschatz unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die junge Frau mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum am Straßenrand, überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen.

Zur Behandlung in die Klinik

Durch den Unfall wurde der Beifahrer (25) laut Polizeidirektion Leipzig am Kopf verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schaden von 5200 Euro

Auch die Fahrerin selbst wurde vorsorglich in ein Krankenhaus befördert. Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Sachschaden von etwa 5200 Euro. Gegen die 25 Jahre alte VW-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, teilt die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit.

Von Frank Hörügel