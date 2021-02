„Bei uns ist jeden Tag Valentinstag“ – Hochzeit in Corona-Zeiten

Oschatz

Nach einer sehr langen Prüfungszeit und zwei Anläufen dazwischen, die nicht geglückt sind, hat es am 10. Dezember vergangenen Jahres dann endlich geklappt und sie hat ,Ja’ gesagt“, erzählt Alexander Nitsche. Der Oschatzer hat nach 20 Jahren Beziehung endlich seine jetzige Ehefrau Barbara Mark geheiratet. Und glücklich sagt er: „Bei uns ist jeden Tag Valentinstag.“

Aber warum hat es denn erst jetzt geklappt und nicht schon beim ersten Versuch? „Da habe ich einen Fehler gemacht“, gibt der 71-Jährige zu und muss sich lachend daran erinnern: „Ich hatte sie überraschen wollen. Ich hatte mit den Damen im Standesamt gesprochen und alle Unterlagen zusammengesucht. Doch als ich sie mit reingenommen habe, hat sie kein Wort gesagt und auch danach lange nicht mehr mit mir gesprochen.“ Beide müssen herzhaft lachen. „Das war mir einfach zu überraschend. Wir hatten keinen Blumenstrauß, nichts zum Anziehen“, sagt Barbara Mark kopfschüttelnd.

Zweiter Heiratsversuch an der Ostsee

Beim zweiten Versuch sollte alles besser werden. Da beide die Ostsee lieben, beschlossen sie, eine Mappe mit allen Unterlagen mitzunehmen, exklusive Kleidung einzupacken und wollten auf Kap Arkona heiraten. Doch die Antwort vom Standesbeamten vor Ort war: „Da kann ja jeder kommen und in jeder Stadt eine andere Frau heiraten.“ Somit war auch der zweite Versuch gescheitert. „Wir hätten das zuvor in unserem Heimatort beantragen müssen“, wissen sie heute. Und auch der dritte Versuch wäre um Haaresbreite sprichwörtlich ins Wasser gefallen.

Barbara Mark und Alexander Nitsche sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Quelle: privat

„Wir müssen das mal rund machen“, sagte Alexander Nitsche zu seiner damaligen Verlobten eines Morgens, als die beiden mit dem Hund draußen waren. „Wir wussten, dass durch Corona alles etwas anders sein wird, doch wir wollten es versuchen. Alle Anmeldungen gingen nur telefonisch, die Türen waren verschlossen und es mussten Masken getragen werden“, erinnert sich die 72-Jährige und ihr Mann ergänzt: „Wir wollten in Mügeln heiraten. Dieses Mal haben wir uns an alle bundesdeutschen Vorschriften gehalten. In einer blauen Dokumententasche hatten wir alle Unterlagen zusammen. Mein Auto hatte dieselbe Farbe…“

Und genau das wurde ihnen fast zum Verhängnis. Denn als am Tag vor der Hochzeit schon alles zusammengepackt war, legten sie die Mappe auf das Dach ihres Autos. Man könne ja noch schnell einkaufen fahren. Gesagt, getan. An die Mappe auf dem Autodach wurde nicht mehr gedacht und diese flog unbemerkt bei der nächsten Kurve nur wenige Zentimeter von einem Teich entfernt auf den Boden. „Zum Glück sind die Leute hier im ländlichen Raum ehrlich“, sagt Alexander Nitsche. Denn die Überraschung war groß, als ein junger Mann ganz aufgelöst ihnen die Mappe mit den Worten „Das hier ist bestimmt sehr wichtig für Sie“ überreichte. „Da hatten wir noch nicht einmal mitbekommen, dass die Mappe verschwunden war“, gibt Barbara Mark zu.

Hochzeitsessen in der Assiette

Auch wenn sie ihre Unterlagen zurückhatten, hatte die Oschatzerin ein komischen Gefühl: „Sollten wir das nicht noch mal verschieben?“ „Das wird jetzt gemacht!“, betonte ihr Mann und der Standesbeamte hat schließlich eine schöne Trauung durchgeführt. Mit dem Handy machte er im Anschluss noch ein paar Fotos von den Beiden. „Wir konnten ja nirgendwo essen gehen. Daher gab es Essen vom Griechen in Assietten. Sekt hatten wir zuhause – Rotkäppchen halbtrocken. Wir haben das Bild herumgeschickt. Alle freuten sich riesig für uns und eine gute Freundin hat das freudige Ereignis dem Türmerteam mitgeteilt.“ Denn Alexander Nitsche ist als Türmer in der Türmerstube der St. Aegidienkirche in Oschatz unterwegs. „Der Vorsitzende und sein Stellvertreter kamen mit dem Auto angefahren. Pfarrer in Ruhe Berthold Zehme spielte auf der Trompete, es gab einen Blumenstrauß und den Satz: ‚Das wurde ja mal Zeit‘“, erinnert er sich.

Hochzeit in Corona-Zeiten: Der Standesbeamte machte nach der Trauung mit dem Handy ein paar Fotos. Die große Feier soll aber noch kommen, haben Alexander Nitsche und Barbara Mark Freunden und Verwandten versprochen. Quelle: privat

Das stimmt. Es wurde ja mal Zeit für die Hochzeit. Schließlich haben sie sich bereits vor 20 Jahren kennengelernt. „Wir lieben die Vereinstätigkeit. Der erste Verein war der Hundeverein in Stauchitz. Dort sprach sie mich an und fragte, ob ich ihr bei ihrem Hund helfen könne, der beißt. ‚Natürlich können wir dem Hund Manieren beibringen‘, sagte ich, schließlich gefiel mir sein Frauchen sehr“, erinnert sich der Türmer. Es kam, wie es kommen musste. Der Hund hatte nach wie vor keine „Manieren“, aber das Herz des Frauchens hatte Alexander Nitsche erobern können. Vier Jahre dauerte die erste „Prüfzeit“, wie der Ehemann diese Zeit gerne nennt. Erst dann sind beide zusammengezogen.

Die große Feier soll noch folgen

Viele lustige Geschichten können Barbara Mark und Alexander Nitsche aus den vergangenen 20 Jahren berichten. Die meisten davon haben etwas mit Hunden zu tun. Und da der Valentinstag vor der Tür steht, haben sie auch noch eine romantische Geschichte auf Lager: „Da der Hundesportverein mehr und mehr an Bedeutung verlor, da alle jungen Menschen für die Arbeit wegzogen, suchten wir uns ein neues gemeinsames Hobby im Schützenverein. Dort sprach eine Bekannte meine Frau an und wollte wissen, wie man in der heutigen Zeit an einen vernünftigen Mann herankommt. Da antwortete meine Frau: ‚Wissen Sie, es klappt sehr gut mit einem Hund.‘ Einige Zeit später sahen wir sie in einer Kutsche vorbeifahren – mit einem Mann und mehreren Hunden“, erzählt Alexander Nitsche. Beide müssen bei der Erinnerung lachen.

Barbara Mark und Alexander Nitsche sind schon lange zusammen. Quelle: privat

Und beiden merkt man ihr Glück an. Neben dem Schützenverein traten sie schließlich auch dem Verein „Rettet St. Aegidien“ bei und wurden bald das „Türmerpaar“ – heute das „TürmerEHEpaar“. Barbara Mark war zudem Gründungsmitglied der Oschatzer Tafel. „Über mangelnde Beschäftigung können wir uns als Rentner nicht beklagen.“

Und das es auch eine große Feier nach der Hochzeit geben muss, wurde ihnen von Bekannten, Verwandten und Freunden schon mitgeteilt. Kein Problem! Schließlich haben die Naturliebhaber ein großes Gartengrundstück. Vermutlich muss dann, um alle Leute unterzukriegen, auch dreimal gefeiert werden. Aber das sei kein Problem. Schließlich wirft Alexander Nitsche gerne den Grill an und Barbara Mark freut sich auf viele Gäste.

Von Kristin Engel