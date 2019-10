Zum Jahresende locken ein paar Termine zusätzlich in die Mügelner Bibliothek: So findet am 13. November ein Vorlesetag für Noch-nicht-Leser statt. Am 11. November davor gibt es eine Lesung zu einem historischen Roman, der ins Barock entführt. Und wer lieber Bilder schaut, kommt nebenan in der Ratshausgalerie bereits jetzt auf seine Kosten.