Beim Beachvolleyball im Mügelner Freibad geht der Pokal an Jugendmannschaft des Gastgebers

Mügeln

Bestes Sommerwetter – was will man für ein Beach-Volleyballturnier mehr? Schon lange vor dem Turnier der Sportgemeinschaft Döllnitztal Mügeln im städtischen Freibad waren die Starterplätze ausgebucht. Kein Wunder, denn nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und den damit abgesagten Wettbewerben, waren die meisten Sportler froh, mal nicht nur allein zu trainieren, sondern sich auch mit anderen Mannschaften messen zu können.

„Es ist seit der Wiedereröffnung unseres Stadtbades das vierte Turnier, das wir organisieren“, erklärte der Vereinsvorsitzende und Organisator Jürgen Wolf. „Acht Mannschaften haben sich angemeldet. Vier davon sind aus unserem Verein.“ Zudem reisten der Vorjahrspokalsieger SV Borna, eine Mannschaft vom TuS Röderau sowie ein Team vom FSV Uichteritz an, um den Wanderpokal des Bürgermeisters der Stadt Mügeln, Johannes Ecke, zu kämpfen.

Anzeige

Wanderpokal bleibt in der Stadt

Nach der Eröffnung um 10 Uhr ging es auf dem Sandplatz gleich in zwei Staffeln los. Je zweimal sieben Minuten wurde gespielt. Insgesamt 18 Matches bedurfte es, damit am Ende ein Sieger fest stand. Der heißt „SG Döllnitztal Jugend“. Damit wird der Wanderpokal wieder in den Gastgeberverein geholt. „Das ist ein schöner Erfolg für unsere Jugendmannschaft, die es seit zwei Jahren gibt“, freute sich Jürgen Wolf. Vor zwei Jahren wurde der Jugendbereich gegründet. Ulrich Knepel ist hier Übungsleiter. Jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr trainieren unter seiner Anleitung junge Leute ab 12 Jahren, die gern Volleyball spielen in der Altmügelner Schulturnhalle. Verstärkung durch neue Interessenten ist hier willkommen.

Weitere LVZ+ Artikel

Spannende Spiele

„Das Turnier war spannend. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Entscheidung unseres Bürgermeisters für das Turnier trotz der Corona-Problematik, beim gesamten Badteam und Ulf Jungnitz für die tolle Unterstützung und die gastronomische Versorgung bedanken. Nur so konnten wir wieder erfolgreich als Veranstalter sein“, so Wolf. Die Organisatoren bedanken sich aber auch bei Annett Jäger und Frank Schneider für die Unterstützung, schließlich sorgten sie dafür, dass Sieger und Platzierte mit Preisen nach Hause fuhren.

Von Bärbel Schumann