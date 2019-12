Beim Feuerwehrgebäude ist jetzt Wermsdorf an der Reihe

Wermsdorf

Oschatz hat eins, na klar. Aber auch in Luppa steht eins, in Cavertitz wird gerade gebaut und das in Niedergoseln ist zuletzt fertig geworden. Die Rede ist von Feuerwehrhäusern. Moderne Bauten bieten vielerorts genügend Platz für Ausrüstung, vereinfachen Abläufe und haben so manchen motiviert, in die Reihen der Helfer einzutreten.

Das so etwas Begehrlichkeiten weckt, dürfte klar sein. Das viele Wünsche nachvollziehbar sind, auch. Wie in Wermsdorf. Weil das bestehende Gerätehaus zu klein geworden ist, hofft die größte Wehr im Gemeindeverband seit Jahren auf einen Neubau. Dafür hat man bei der Kommune auch Verständnis, bittet aber gleichzeitig um Geduld. Weil die Situation in Luppa und Malkwitz deutlich prekärer war, wurde zuerst dort neu gebaut. Folgerichtig ist nun Wermsdorf an der Reihe. Dafür gilt es, Mehrheiten zu suchen, Möglichkeiten und Finanzierung auszuloten. Alles nichts Neues für die Gemeinde. Erfahrung im Bau hat die Kommune, die neben den Investitionen in die Feuerwehren auch eine Turnhalle und eine Grundschule neu errichten ließ, genug.

Von Jana Brechlin