Beim Zeltlager der Gustav-Klemm-Gesellschaft im Wermsdorfer Wald wird richtig angepackt

Wermsdorf

Mitten im Wermsdorfer Wald, umgeben von historischen Ausgrabungen und meterhohen Bäumen, befindet sich ein kleines Zeltlager. Hier campen die Mitglieder der Klemm-Gesellschaft. Nicht, um hier zu entspannen, die Natur zu genießen und die Beine hoch zu legen. Nein.

Ziel: Wermsdorfer Wald für Besucher herrichten

Sie haben das Ziel, die Kulturlandschaft Wermsdorfer Wald wieder für Besucher herzurichten. In der ersten Ferienwoche waren es bereits 15 fleißige Helfer, die hier zwei Mal am Tag mit anpackten, aber auch das Zeltlager genossen oder sich in der Landzunge der Teiche abkühlten. „Es ist hier wie ein Freilichtmuseum, aber eben nicht überdacht.

Wir halten hier für die Besucher alles in Schuss. Die Kirche, die Burg, die Hügelgräber gehören hier unter anderem mit dazu“, weiß der sechsjährige Richard Wilhelm Wels genau. Er kennt sich hier bestens aus. Schließlich ist er bereits seit Jahren immer mit vor Ort und packt richtig mit an. „Der Wald ist eben toll“, bestätigt der sechsjährige Niklas Türpe. Er ist auch ein „Waldkind“, wie die Knirpse hier gerne genannt werden.

Kinder erleben Abenteuer und entdecken viel

„Hier kann man so viel entdecken und Abenteuer erleben. Das ist schon wirklich super“, ergänzt der zwölfjährige Tamino Sander. „Die Landzunge ist gar nicht weit weg. Eine umgekippte Birke dient uns hier als Sprungbrett“, sagt Richard und macht sich nach getaner Arbeit an den Hügelgräbern auf den Weg, um sich mit seinen Freunden im Wasser abzukühlen.

Ja, es ist besonders für Kinder ein echtes Abenteuer, weiß auch Denny Pfaff. Er ist seit 1994 Mitglied der Klemm-Gesellschaft. „Es ist nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit. Aber alles freiwillig. Die Vereinsmitglieder teilen sich in den Ferienwochen auf.

Hügelgräber im Fokus

In diesem Jahr legen wir unseren Fokus auf die Hügelgräber. Eigentlich sind es viel mehr sogenannte Steinmale. Die eigentlichen Gräber sind Flächengräber direkt nebenan. Es hat sich wohl damals um reine Kulthügel für Riten gehandelt. Die Hügel bestehen aus Erdschichten und Brandschichten. Wir vermuten, dass bei jeder Beerdigung ein Feuer gemacht wurde.“ In der letzten Zeit sind die Hügel vollständig mit Gras und anderem Gewächs zugewachsen. Nun werden sie wieder frei gelegt. Und die nächste Arbeit fiel dabei schon ins Auge. Denn die Steine, die sich auf den Hügeln befinden, erodieren bereits, was bedeutet, dass hier und da wohl etwas erneuert werden muss.

„Wir sind nicht nur einmal im Jahr in den Sommerferien hier. Es gibt auf das Jahr verteilte Arbeitseinsätze. Wir machen es sehr gerne. Als Kind habe ich schon oft gezeltet. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber mein Mann hat mich mitgenommen und so wächst man mit hinein. Seit 2010 sind wir jedes Jahr hier. Wir opfern unseren Urlaub für etwas Schönes“, sagt Cathleen Wels, Mutter von Richard.

Jedes Jahr ist hier immer jede Menge zu tun. Bereits vor 52 Jahren arbeiteten Studenten des dritten Jahrgangs der Pädagogischen Hochschule Dresden in einem zweiwöchigen Praktikum an der sogenannten „Wüste Nennewitz“. Das Dorf Nennewitz wurde nach 1200 mit Dorfzeile, Burg und Kirche errichtet. Rund 200 Jahre wurde hier gelebt und danach das Dorf friedlich verlassen.

In den Büchern der später gegründeten Klemm-Gesellschaft von Professor Gerhard Billig steht, dass Ackerbauern und Viehzüchter im Wermsdorfer Wald aufgrund der Bodenverhältnisse erst in der Bronzezeit hier aktiv wurden.

Verein feiert 30-jähriges Bestehen

Im Jahr 2020 gibt es ein Jubiläum. Denn nachdem die Pädagogische Hochschule Dresden die Arbeiten einstellen musste, gründete sich die Friedrich-Gustav-Klemm-Gesellschaft für Kulturgeschichte und Freilichtmuseen, um die historischen Funde auch weiterhin zu pflegen. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Der Verein zählt 94 Mitglieder und trauert um den Verlust des Professors Gerhard Billig im vergangenem Jahr und um Klaus Dehn, der vor wenigen Wochen verstarb.

Verzicht auf Schulklassen

Die Corona-Zeit sorgte wie überall auch hier für viel Ungewissheit. Der erste Arbeitseinsatz am 9. Mai musste abgesagt werden. Die nächsten am 20. Juni und 4. Juli fanden statt. „Wir müssen in diesem Jahr auch leider auf die Schülerklassen verzichten. Nur in der zweiten Ferienwoche kommt eine kleine Abordnung von Schülern zusammen mit Geschichtslehrer und Vereinsmitglied Wolfgang Maaß hier her. Somit überschreiten wir auch nicht die Corona-bedingte Obergrenze der Belegung.

2021 soll es mit großen Gruppen weitergehen

2021 wollen wir dann wieder große Gruppen hier begrüßen. Aufgrund des neuen Vertrags mit Sachsenforst, dürfen jedoch auch dann nur maximal 30 Leute im Zeltlager sein“, erklärt „Hausmeister“ Wolfgang Niemann, der alles im Blick hat. Überall auf dem Gelände des Zeltlagers befinden sich Kanister mit Wasser, Seife und Händedesinfektion. Wolfgang Niemann ist froh, dass es in den letzten Tagen immer mal geregnet hat. Das mache die Arbeit leichter. „Bei dem trockenen und dadurch steinharten Boden in den letzten Jahren konnte das Unkraut gar nicht herausgerissen werden. Jetzt macht es sich etwas einfacher.“ So gehen die Arbeiten weiter.

Vom 21. bis 23. August wird das Zeltlager dann wieder abgebaut und die schöne Zeit im Wermsdorfer Wald ist dann wieder vorüber.

Von Kristin Engel