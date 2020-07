Bekommt Oschatz Abendmarkt mit frischen Produkten?

Oschatz

Als interessierter Bürger wollte es Thomas Grundmann zur jüngsten Ratssitzung wissen: Plant die Stadt andere Uhrzeiten oder Tage für den Wochenmarkt, vielleicht auch sonnabendvormittags? Aktuell findet der Wochenmarkt laut Marktordnung dienstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr statt.

Trend zu Abendstunden

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) entgegnete, dass es in mehreren Städten im Umfeld seit etwa einem Jahr den Trend gebe, die Frischemärkte auch mal in die Abendstunden zu verlegen. Ob das künftig in Oschatz gewollt und möglich sei, werde derzeit durch die Verwaltung geprüft. „Vom Sonnabend halte ich persönlich jedoch nichts“, sagte Kretschmar nach der Sitzung gegenüber der OAZ.

Vorreiter ist Delitzsch

Vorreiter in dieser Beziehung ist die Stadt Delitzsch. Seit 2019 gibt es in der schönen Jahreszeit einmal im Monat immer donnerstags einen Abendmarkt von 16 bis 21 Uhr. Der abendliche Bauernmarkt soll vor allem Pendlern und Berufstätigen die Möglichkeit bieten, frische Lebensmittel und regionale Produkte kaufen zu können. Insgesamt lädt die Stadt Delitzsch in diesem Jahr zu fünf sogenannten „delitziösen“ Abendmärkten ein.

Torgau und Taucha folgen

Das Konzept ist auch im regionalen Umfeld auf Interesse gestoßen. Andere Kleinstädte folgen mittlerweile dem Vorreiter Delitzsch. In Torgau wurde erstmals am 5. Juni von 16 bis 21 Uhr zum Abendmarkt mit regionalen Produkten eingeladen. In Taucha bei Leipzig war am 26. Juni Premiere für den Abendmarkt von 16 bis 21 Uhr, der in der Sommerzeit an jedem letzten Freitag des Monats angeboten werden soll.

Termin ist egal

Und was sagen die Kunden und Händler auf dem Oschatzer Wochenmarkt zu dieser Idee? Dieter Becker aus Oschatz kauft immer dienstags und freitags frisches Gemüse und Wurst auf dem Neumarkt. Der 82-Jährige findet die Idee eines Abendmarktes interessant. „Mir persönlich ist der Termin aber egal“, sagt der Rentner.

Gute Idee

„Die Idee ist gut, denn dann können auch Berufstätige zum Einkaufen kommen“, sagt Ronald Wenzel. Der 51-Jährige verkauft dienstags Obst der Obstland Dürrweitzschen AG in Oschatz. Persönlich werde es aber schwierig für ihn, bei einem Abendmarkt in Oschatz präsent zu sein. Denn der Obstverkäufer ist mit seinem Stand neben Oschatz auch in Falkenberg, Belgern und Bad Liebenwerda im Einsatz. „Jeden Wochentag außer montags. Am Montagabend wäre es auch bei mir in Oschatz möglich“, sagt er.

Wert auf Frische und regionale Herkunft

„Das wäre schon was Besonderes“, findet Claudia Lutze, die als Inhaberin von Blüte&Style in Leisnitz, seit einigen Jahren immer dienstags Blumen, Setzpflanzen und Gestecke auf dem Oschatzer Markt anbietet. Aus Sicht der 28-Jährigen hätte der Abendmarkt den Vorteil, dass dann auch mal andere Kunden kommen würden, die Wert auf Frische und regionale Herkunft der Produkte legen.

Veränderungen muss man ausprobieren

„Ich finde das interessant, solche Veränderungen muss man ausprobieren. Man kann jetzt nicht einfach pauschal sagen: Das funktioniert nicht“, sagt Thomas Schupke, Vorsitzender der Oschatzer Werbegemeinschaft und Stadtrat (Freie Wähler). Der Frischemarkt sonnabendvormittags in Meißen sei zum Beispiel gut frequentiert. „Grundsätzlich finde ich das sehr interessant“, so Schupke.

Von Frank Hörügel