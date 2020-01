Demnächst diskutieren vier Experten für Inklusion in Oschatz das Thema Teilhabe in der Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung. Wir sprechen mit den Podiumsgästen. Heute: Ralf Zimmermann, Sachbearbeiter für Kündigungsschutz von Arbeitnehmern mit Behinderung beim Integrationsamt in Chemnitz.