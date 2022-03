Benefizkarte für ukrainische Familien in Oschatz

Oschatz

Mit einer Benefizkarte mit einem Ostermotiv sollen Spenden für ukrainische Familien in Oschatz gesammelt werden. Beim Original handelt es sich um ein Aquarell, das im Kreativkurs im E-Werk entstanden ist. Janett Rohnstock hat sich für das Motiv eines Osterhasen mit Blumenschmuck in den Farben der ukrainischen Flagge entschieden. „Der Empfänger freut sich über einen persönlichen Ostergruß und der Erlös kommt direkt bei den Familien an“, so die Künstlerin.

Die Karte ist im E-Werk Oschatz für drei Euro erhältlich.

Von Kristin Engel