Dahlen

Die Zufahrt zum Geschäftshaus am Busbahnhof der Heidestadt hat es in sich. Die Straße An den Scheunen wird nicht nur von vielen Pkw und Lieferfahrzeugen frequentiert, sondern auch von Fußgängern und Radfahrern.

Einen Gehweg gibt es an dieser Stelle nicht. Der Verkehrsraum für die Fußgänger ist lediglich symbolisch mit einer weißen Linie auf dem Asphalt von der Fahrbahn abgetrennt. Dennoch bringt nicht jeder Verkehrsteilnehmer die nötige Vorsicht und Rücksichtnahme auf, damit dieses Nebeneinander, auch mit den Anwohnern, funktioniert.

Hemmnisse für Bleifüße

Gern wurde in den vergangenen Jahren die Straße An den Scheunen dazu genutzt, den immer wieder auftretenden Rückstau an der Kreuzung Bahnhof-/ Lindenstraße zu umgehen. Jenen, die diesen „Schleichweg“ mit Bleifuß befahren haben, wurden Ende des vergangenen Jahres im wahrsten Sinne des Wortes Hemmnisse in den Weg gelegt.

Beidseits der Zufahrt zum unteren Parkplatz liegen nun so genannte Berliner Kissen. Sie sind so angeordnet, dass sowohl Radfahrer als auch Fußgänger mit Rollator jene Stelle passieren können, ohne diese kleinen Rampen überwinden zu müssen. Die Platten aus Recycling-Gummi waren im Herbst angeliefert worden. Der Bauhof der Stadt hatte sie im November mit Dübeln und Kleber installiert.

Mit dem Einbau der Berliner Kissen ändert sich an der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nichts. Sie liegt nach wie vor bei 50 Kilometern pro Stunde. Ratsam ist es wegen des hohen Aufkommens von Fußgängern und Kraftfahrzeugen auf dem Parkplatz ohnehin, schon vor dem Einbiegen das Tempo zu drosseln. Die Schwellen sind ein zusätzliches Argument dafür. An den Scheunen gilt ein eingeschränktes Halteverbot und mit der dem Aufbau der Schwellen wurde an beiden Enden der Straßen das Verkehrsschild „Achtung, unebene Fahrbahn“ angebracht. Tatsächlich ist die Anordnung so bemessen, dass sich auf den Berliner Kissen zwei Pkw problemlos begegnen können.

Von Axel Kaminski