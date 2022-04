Bernhard Schlink liest im Gut Gödelitz

Gödelitz

Als Bernhard Schlink das letzte Mal auf Gut Gödelitz zu Gast war, stellte er seinen Roman „Die Frau auf der Treppe“ vor. Ein Roman, der Lebensentwürfe eindrücklich hinterfragt und über den Mut erzählt, etwas hinter sich zu lassen, einen Neuanfang zu wagen, Scheitern eingeschlossen. Am 30. April kommt der Autor nach Gödelitz zurück – mit einem nicht minder spannenden Thema. In seinem neuen Roman „Die Enkelin“ schreibt er über eine junge Frau aus Ostdeutschland, die nach der Wende geboren wurde – und über völkische Tendenzen in einem ostdeutschen Dorf.

Nationales und rechtes Denken besonders im Osten

Er hinterfragt damit zwei wichtige Kapitel deutscher Zeitgeschichte: die DDR und die rechtsextreme, völkische Bewegung heute. Beide Kapitel gehören für ihn untrennbar zusammen. „Sehen Sie sich die politische Landschaft an: Das nationale und rechte Denken und die völkischen Gemeinschaften finden sich nun einmal besonders im Osten. Nehmen wir den Aufstieg der AfD im Osten“, sagte Bernhard Schlink im Interview. Schlink ist davon überzeugt, dass die AfD nicht allein aus der Geschichte der DDR zu erklären sei, aber auch nicht ohne sie. Er sagt dazu: „Wenn wir uns fragen, warum im Osten politisch anders gedacht wird als im Westen, ist es nur ein Moment der Antwort. Aber das Nationale war in der DDR insgesamt nicht so diskreditiert wie im Westen. Die DDR-Bürger waren unbefangen Deutsche, während die Bürger der Bundesrepublik Europäer, vielleicht deutsche Europäer, aber nicht Deutsche sein wollten. Es gibt vieles, was dazu beiträgt, dass die Rechte im Osten stärker ist – Sie und ich haben erst angefangen, darüber zu reden.“

Fremde Welten

Vielleicht ist der neue Roman von Bernhard Schlink eine Steilvorlage dazu. Er erzählt vom siebzigjährigen Buchhändler Kaspar, der erst nach dem überraschenden Tod seiner depressiven und alkoholabhängigen Frau von ihren Geheimnissen erfährt. Kaspar versucht dieses ihm fremde Leben zu ergründen, macht sich auf der Suche nach Menschen, die seiner Frau Birgit einst wichtig waren. So kommt er auch zu der völkischen Gemeinschaft in Mecklenburg und zu einem jungen Mädchen, das in ihm den Großvater und in dem er die Enkelin sieht. Ihre Welten könnten nicht fremder sein.

Nichts anderes als von einer Katastrophe der neueren deutschen Geschichte erzählt Bernhard Schlink – von den Folgen der deutschen Teilung, der Zwiegespaltenheit jener, die weder hüben noch drüben eine echte Heimat hatten.

