Berufliches Schulzentrum Oschatz punktet mit Abitur und Airbrush-Kunst

Oschatz

Die meisten Keller sind dunkel und trist. Nicht so am Beruflichen Schulzentrum in Oschatz. In der Stammschule Am Zeugamt zeigen Fachlehrerin Jana Starke und Schülerin Lina Gröschel die bunte Seite. Mit dem Angebot, sich selbst im Airbrush-Malen auszuprobieren, lockten sie Besucher zum Tag der offenen Tür in die Werkstätten der Ausbildung für Maler und Lackierer und Berufsgrundbildungsjahr (BGJ).

Ein Jahr mehr fürs Abitur

Am vergangenen Sonnabend gaben die Stammschule und die Außenstelle in der Berufsschulstraße Einblicke in den Lernalltag -was gut bis sehr gut angenommen wurde. Nahezu voll war der Mehrzweckraum beim Vortrag über das Berufliche Gymnasium. Oberstufenberaterin Petra Oertelt informierte über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsfristen, Stundentafeln und gewährte bereits Einblicke in Details des Kurssystems der Oberstufe. „Der einzige Unterschied zum herkömmlichen Abitur ist die Dauer. Während Sie anderswo zwei Jahre im schnellen Galopp unterwegs sind, haben sie hier ein Jahr mehr Zeit, sich zu orientieren“, resümierte sie ihren Vortrag.

Oberstufenberaterin Petra Oertelt erläutert Details zum Beruflichen Gymnasium. Quelle: Christian Kunze

Einer derjenigen, die sich informierten war Jannis Bahr aus Dahlen. Der Neuntklässler hat zwar noch ein Jahr Zeit, sich zu entscheiden, ob er später hier lernt. Die räumliche Nähe, sein Notendurchschnitt und das Interesse für die Fachrichtung Ernährungswissenschaft lassen es jedoch zu, sich hier zu bewerben. Mit dem Gedanken, das Abitur nachzuholen, trägt sich der Oberschüler schon geraume Zeit.

Gesteigertes Interesse an sozialen Berufen

Ob die Prüfungen bis dahin zentral in ganz Deutschland einheitlich sind, steht in den Sternen. Den Vorstoß des ehemaligen Kultusministers von Mecklenburg-Vorpommern, Mathias Brodkorb ( SPD) wertet man in Oschatz vorsichtig. „Sicherlich ist es wünschenswert, dass es einen einheitlichen Aufgabenpool gibt. Für fünf bis sechs Bundesländer ist das ja auch schon praktiziert worden“, sagt die Stellvertretende Schulleiterin Sylvia Knott.

In der Außenstelle mit Fokus auf soziale und Pflegeberufe zog Leiterin Heike Wilhelm nach drei Stunden ein positives Fazit. „Wir hatten mehr Zulauf als in den vergangenen Jahren. Vermehrt kamen auch junge Männer und Frauen, die bereits eine Ausbildung durchlaufen und sich für den Zweig des Heilerziehungspflegers interessieren“, sagte sie.

Von Christian Kunze