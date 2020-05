Warum es eine Großstadtbiene oft leichter als eine Landbiene hat ...

Gröppendorf

Auf einem Grundstück in Gröppendorf bei Wermsdorf entstand ein Paradies für alle Naturliebhaber. Blühende Pflanzen, Naturblühwiesen, der Wald direkt um die Ecke. Für Bienen ein perfektes Zuhause. Oder? Sebastian Ludwig schüttelt mit dem Kopf. „Auch wenn es so aussieht – das ist für die Bienen nicht genug. Ein Bienenvolk benötigt mindestens zehn Quadratkilometer reine Natur, um zu überleben. Für sich selbst benötigen sie 100 bis 150 Kilo Honig im Jahr. In der Stadt haben die Bienen in der Lindenblütenzeit zehn Kilo am Tag rein. Auf dem Land sind es zwei Kilo und das in der gesamten Lindenblütenzeit.“

Imker Sebastian Ludwig bei seinen Bienen. Quelle: Kristin Engel

Der Berufsimker hat circa 95 Völker. Doch 90 Prozent davon befinden sich in Leipzig und Umgebung und nicht im ländlichen Gebiet, wie bei ihm in Gröppendorf. Warum sich der 37-Jährige so sicher ist, dass es in der Region für Bienen nicht optimal ist? Er musste die Erfahrung mit dem Verlust einiger Völker bezahlen. „Mir sind Bienen im Wald verhungert. In Leipzig hingegen ernte ich jede Menge Honig.“ Er hat vier Standorte bei Leipzig. Zwei an der Neuen Messe und zwei beim Störmthaler See. An jedem Standort befinden sich etwa 25 Völker.

Linden am Straßenrand reichen nicht

Zwei Tonnen im Jahr ist eine gute Ernte. „Bienen brauchen Zucker – also Kohlenhydrate. Wenn dieser Nektar nicht da ist, verhungern die Völker, obwohl noch etwas blüht, denn sie brauchen nicht nur die Pollen!“ Er weist zudem darauf hin, dass ein paar Linden am Straßenrand oder schmale Blühwiesen am Feldrand zwar eine gute Geste sind, doch bei Weitem nicht ausreichen.

In seiner Werkstatt baut Sebastian Ludwig auch Bienenkisten selbst. Quelle: Kristin Engel

In Oschatz bestünde ebenfalls keine Möglichkeit, ein Volk neu zu platzieren. Hier seien bereits zu viele Bienenvölker unterwegs und die Imker haben es schwer. „Das ist leider die Realität. Die Stadtimker zum Beispiel in Leipzig merken davon nichts“, weiß er. Er ist auch selbst Mitglied im Imkerverein Leipzig. Hier ist Michael Hardt der Vorsitzende, der im Laufe der Zeit zum Paten von Sebastian Ludwig geworden ist.

Biologie studiert

Ein Faible für Insekten hatte Sebastian Ludwig schon als Kind. So kam später die Entscheidung, Biologie in Leipzig zu studieren. Dort wohnte er auch, liebte es, im Garten tätig zu werden. Doch wie sollte es nach dem Studium weitergehen? Insekten bringen kein Geld ein. Das war ihm bewusst. Doch dann erfuhr er mehr über die Imkerei und sein Lebenslauf bekam eine neue Richtung. Schnell entbrannte sein Interesse für die komplexe Arbeit. Seine ersten vier Bienenvölker erhielt er von Michael Hardt. Vieles, was er über Bienen weiß, hat er von ihm gelernt.

Um seinen Traum zu verwirklichen, kaufte er sich 2010 ein Haus in Gröppendorf. „Eine Bruchbude“, sagt er mit einem Lachen. Doch er hat es geschafft, diese mit viel Eigenleistung in ein gemütliches Heim zu verwandeln. Zu der „Bruchbude“ gehört auch ein großes Grundstück. Für den Hobbygärtner ein echter Traum.

Mit 20 Bienenvölkern aufs Land

Mit 20 Bienenvölkern kam er nach Gröppendorf. „Ich dachte, wie toll das doch sei. Ich könnte die Bienen in den Wald stellen. Sachsenforst bot dies kostenlos an. Mich wunderte es, dass kein anderer Imker auf diese Idee kam. Doch der Grund war dann schnell klar. Aus Fichten und Buchen kommt nun einmal nichts. Es reichte nicht einmal für das Überleben der Völker“, erinnert er sich. Er versuchte es an zwölf verschiedenen Standorten in der ländlichen Region. Doch nirgendwo hatte es geklappt. So zog es zwar nicht ihn, doch zumindest seine Bienen zurück in die Großstadt.

Auf dem Grundstück fühlen sich auch Katzen wohl.. Quelle: Kristin Engel

Auch auf seinem Grundstück befinden sich noch einige Bienenvölker. „Sie sind hier, damit ich mich wohlfühle. Ich genieße das Summen der Bienen. Zudem baue ich hier neue Völker auf. Dieses Geschäft ist für mich ein zweites Standbein geworden. Damals kam es aus der Not heraus zustande. Mittlerweile habe ich hier eine Nische für mich entdeckt. Die Vermehrung dauert zwölf Monate. Mit einem Jungvolk habe ich einiges zu tun. Das Füttern und die Pflege bedeuten viel Arbeit. Doch ich bin nicht nur Imkermensch. In meinem Garten baue ich gerne Gemüse an. Ich habe Ziegen und Hühner. Es ist schön, Gemüse aus dem eigenen Garten zu bekommen“, so der 37-Jährige.

Bienenkisten baut er selbst

Auch seine Bienenkisten baut er sich in seiner eigenen kleinen Holzwerkstatt selbst. „Ich habe in meinem Leben vielleicht vier Bienenkisten gekauft. Alle anderen habe ich selbst gebaut oder alte repariert. Eine Bienenkiste kostet um die 150 Euro. Doch ich habe Freude am Holzbauen und daher macht es mir Spaß, diese selber herzustellen.“

In den zehn Jahren, in denen er schon als Berufsimker tätig ist, hat er eins ganz genau gelernt: „Von Bienen kann man leben – besser lebt man von den Imkern. Das habe ich am Anfang nicht ganz verstanden. Bienen machen viel Arbeit. Diejenigen, die die Produkte von den Imkern kaufen und weiterverkaufen, können besser leben. Sie stehen jedoch fünf Tage in der Woche auf dem Markt und haben keine Zeit für ihre Bienen. Ich will nichts ändern. Ich arbeite gerne mit den Bienen. Ich bin nicht unzufrieden. Doch es war ein harter Weg bis hierher. 2014/15 dachte ich wirklich, ich muss aufgeben. Das Geld war alle. Doch irgendwie ging es weiter. Ich bin nicht anspruchsvoll. Um eine Familie zu ernähren, würde es jedoch nicht ausreichen.“

Im Winter wird zugefüttert

2017 war für den Gröppendorfer ebenfalls kein gutes Jahr – der Winter war zu kalt. Doch danach ging es stetig bergauf. Dafür ist Sebastian Ludwig fast jeden Tag bei den Bienen – von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends. Gerade jetzt – zwischen April und Juli – hat man als Imker am meisten zu tun. Es ist Schwarmzeit, der Honig muss geerntet und die Ableger müssen gepflegt werden. 50 Ableger hat er derzeit im Garten stehen. Nach der Lindenzeit wird es dann meistens ruhiger.

Im Winter muss eingefüttert werden. Dafür werden im Durchschnitt 20 Kilo Honig pro Volk benötigt. „Bei der Stadttracht gibt es manchmal so viel Nektar, dass ich nur fünf Kilo einfüttern muss. Woanders sind es dann wieder mehr. Je nachdem, wo das Volk steht. Sodass es für die 95 Völker ungefähr zwei Tonnen Honig im Winter sind. Der Winter ist auch die Zeit, in der die Honigvermarktung am besten läuft. Dann klingeln die Leute, Händler oder Bäcker an. Die Vermarktung ist nicht immer so einfach. Jeder weiß, dass ein Imker nicht durchweg Honig hat. Doch es ist dann auch mal etwas ruhiger und man ist froh, auch mal drei Monate Pause zu haben. Dann kann ich Holz hacken oder Gemüse und Obst einkochen.“

Mehr Honig wird gekauft

Doch noch ist an eine ruhigere Zeit nicht zu denken. Bei seinen Bienen bekommt Sebastian Ludwig nicht viel von der Corona-Krise mit. Außer, dass nun viel mehr Honig gekauft wird. Die dreiviertel Tonne Honig, die noch vom vergangenen Jahr übrig war, ist nun verkauft. Das kam ihm gut zupass. Denn sein kleiner Honigflitzer, ein Piaggio Ape – was auf italienisch „Biene“ bedeutet –, der ihm viele Jahre gute Dienste geleistet hat, gibt mehr und mehr den Geist auf. Zudem muss er auch seine Tiere versorgen. Neben den zwei Hunden und den Katzen leben hier noch fünf Ziegen und um die 50 Hühner der unterschiedlichsten Arten – darunter Brahmas, Perl- und Seidenhühner.

Sebastian Ludwig hat sich hier sein eigenes kleines Paradies aufgebaut. Und auch, wenn er für seine Bienen regelmäßig bis nach Leipzig fahren muss, hat er in seinem Beruf als Imker gleichzeitig seine Berufung gefunden.

Von Kristin Engel