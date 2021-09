Mügeln

In Wittenberg, Bad Schmiedeberg und Torgau ist der Foodtruck von Marcus Weber ziemlich regelmäßig zu sehen. In Mügeln hatte er Ende September Premiere. Aber nicht in erster Linie, um Burger und Steaks an die Kundschaft zu bringen.

Vielmehr war er Teil eines Berufsberatungs-Angebotes, das sich an die 8. Klassen richtete. Ulrike und Noah Drischmann von der Agentur Eleanto versorgten die Jugendlichen mit Fakten, Wissenswertem sowie Anekdoten aus der Gastronomie und zählten auf, was man für Berufe in dieser Branche alles braucht und welche Betätigungsfelder vom Gasthof über die Bar bis zum Kreuzfahrtschiff sich in diesem vielfältigen Beruf erschließen können.

Quiz und Burger

Eine kleine Andeutung über die Anforderungen in der Branche bekamen die Schülerinnen und Schüler beim Gastro-Quiz. Wie viel zehn Prozent von 200 Euro sind, sollte man schon wissen. Die richtige Temperatur zum Servieren des Rotweins kann man noch erlernen.

Anschließend konnten die Achtklässler jemanden in Aktion erleben, der aus der Nähe von Wittenberg stammt, zehn Jahre in der Schweiz in der Gastronomie gearbeitet hat, danach in einem Spitzenrestaurant in Meißen tätig war und seit 2019 als Selbstständiger mit dem Food truck unterwegs ist. Burger oder Pommes gab es an diesem Tag für die Achtklässler kostenlos. Wer mochte, konnte einen Blick hinter die Kulissen werfen – und durfte dabei gleich mit zupacken. Obwohl auf der anderen Seite des Tresens „nur“ die Klassenkameraden standen und nichts abzukassieren war, spürten einige der Probanden schnell, dass hier auch Stress entstehen kann. Man will ja niemandem das falsche Gericht zureichen. Und geschmeckt hat dieser Berufsorientierungstag übrigens auch.

Von Axel Kaminski