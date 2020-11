Beschränkt und besinnlich in Oschatz

Region

Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all! – Kontaktbeschränkungen im Advent gelten – aber nicht für unter 14-Jährige. Diese Entscheidung ist ebenso diffus wie die Teststrategien und Quarantänemaßnahmen in virulenten Betreuungseinrichtungen. Kinder sind unsere Zukunft? In Coronazeiten gleichen sie eher Labormäusen.

Diese Pandemie muss man sich schön saufen – allerdings daheim, Kneipen und Weihnachtsmärkte schenken keinen Alkohol aus. Das leuchtet ein, denn Hochprozentiges wird zur Desinfektionsmittelherstellung gerade dringender gebraucht. Sorgen Sie einfach für Besinnlichkeit auf dem heimischen Hof. Glühweinausschank zum Fenster raus, vier Euro die Tasse (plus zwei Euro Pfand, es ist ja schließlich Krise!), Waffelbäckerei in der Garage und Heidschibumbeidschi-Musik vom Band – fertig!

Eine weitere witzige Idee sind Mund-Nasen-Bedeckungen mit einem integrierten Sound-Modul. Wenn hinter der Maske des Gegenübers das ebenso unverwüstliche wie unerträgliche „Last Christmas“ von Wham! ertönt, dann klappt es auch mit dem Mindestabstand!

Dank Corona plagt auch Jene kein schlechtes Gewissen mehr, die am Adventskalender schon alle Fensterchen vorzeitig öffnen – schließlich ist ja gutes Lüften in diesen Tagen das A und O! Wer zum Fest alle Fenster offen hat, sieht auch schon zeitig, wer denn so alles zu Besuch kommt. Sortieren Sie am besten schon jetzt Ihre Top Ten für die Feiertage aus – denn mehr als zehn Menschen sollen sich ja nicht treffen.

Der ländliche Raum bietet angesichts dieser Begrenzungen der Gästezahl einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Denn auf dem Dorf leben nicht wenige Haushalte auf ehemaligen Bauernhöfen. Mit etwas Glück ist dort auch noch ein Stall vorhanden, in dem höchstens das ein oder andere störrische oder dumme Tier wohnt. Wenn dann unliebsame Familienmitglieder um Einlass bitten, kann der Hausherr sofort, erinnernd an Maria und Josef, verfügen: „Schwiegermutter? Für Dich ist kein Platz mehr, Du musst mit Ochs und Esel feiern!“

Von Christian Kunze