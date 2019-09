Oschatz

Über Kisten und Kartons musste am Dienstag niemand mehr stolpern, der die neuen Büros der Wohnungsgenossenschaft Oschatz/ Mügeln (WGO) in der Brüderstraße 3a besuchte. Möglicherweise ist noch nicht alles ausgepackt und noch nicht jeder Ordner in dem Regal, in das er gehört, aber arbeitsfähig sind die Mit...