Beste Vorleser aus der Region – Oschatzer Juroren entscheiden über die Sieger

Oschatz/Torgau

Premiere an der Döllnitz: Der Regionalentscheid Torgau/Oschatz des bundesweiten Vorlesewettbewerbs kommt in diesem Jahr erstmals nach Oschatz. In der Stadtbibliothek wertet dafür kommende Woche die Jury die eingereichten Beiträge der Schulsieger aus. Die Sechstklässler waren bis Donnerstag aufgerufen, ihren Lesebeitrag online einzureichen – auf einen Präsenzwettbewerb wird, wie schon 2021 verzichtet, entschied der Initiator.

Laut Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der das Wettlesen mit Unterstützung des Fernsehsenders RBB, dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank ausrichtet, soll auf die Fortführung der seit 1959 bestehenden Tradition trotz Corona nicht verzichtet werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeldet sind für den Regionalentscheid bisher die Schulsieger des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz, der Oberschule Katharina von Bora Torgau, der Oberschule Wermsdorf und der Evangelischen Oberschule Belgern-Schildau – ein literarisches Quartett sozusagen. Weitere Nachmeldungen sind laut der Oschatzer Bibliotheksleiterin Anett Hacker unwahrscheinlich.

Für jene, die teilnehmen und bewerten, bedeutet das virtuelle Prozedere einige Änderungen. So fällt dieses Mal der Vortrag eines unbekannten Textes weg – bei den Schulentscheiden war das noch Usus. So haben die jungen Vorleserinnen und Vorleser die Gelegenheit, sich vollends auf die von ihnen ausgewählte Passage zu konzentrieren.

Die unveränderte Textstelle sollte aus einem Kinder- und Jugendbuch stammen, drei Minuten Lesedauer nicht überschreiten, nicht vom selben Autor oder der gleichen Reihe, weder Text des Schulentscheids sein und weder aus einer Sammlung oder einem Schullesebuch stammen. Theaterstücke und Kurzgeschichten sind ebenfalls passé.

Von Christian Kunze