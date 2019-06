Zausswitz

Wenn am Pfingstmontag – wie jedes Jahr – zahlreiche Mühlen zum Deutschen Mühlentag öffnen, bleiben manche in der Region verschlossen. In unserer Serie sprechen wir mit Besitzern und blicken auch in das Mühleninnere. Wozu dienen die unter Denkmalschutz stehenden Mühlen heute – wenn nicht mehr zum Mahlen von Getreide?

Den Anfang auf unserer Reise durch die Collm-Region machen dabei Christa (66) und Detlef Klotz (66) aus Zaußwitz. Seit Juni 2000 ist Christa Klotz die nunmehr 15. Besitzerin der Turmwindmühle im Liebschützberger Ortsteil. Belegen lässt sich diese bis ins Jahr 1799. Die Mühle ist nicht immer für die Öffentlichkeit verschlossen – im Gegenteil: Für Schulklassen, aber auch Hochzeitsgäste im Wildgehege nebenan bietet Familie Klotz Führungen an. Im Winter hingegen bleibt sie geschlossen. Und eben am Mühlentag am Montag: „Da sind wir auf Achse“, verrät Detlef Klotz. Die beiden nutzen den Tag schlicht dazu, andere Mühlen kennenzulernen.

Grundstück zu DDR-Zeiten geteilt

Die Turmwindmühle, die sie unterhalten, gehörte einst zu ihrem Wohnhaus daneben: „Ursprünglich ist es das Elternhaus meiner Mutter“, sagt Christa Klotz. Zunächst übernahm es deren Bruder, der noch Müller war. Aber da dessen Kinder es nicht haben wollten, kehrte Christa Klotz, als sie ein Haus suchte, zurück zu den Wurzeln ihrer Familie. „Es war wirklich alt“, sagt sie über das Grundstück, das zu DDR-Zeiten geteilt wurde.

„Das Pflaster und alles ist immer noch so, wie es gewesen ist.“ Christa Klotz erzählt, wie mit Pferd und Wagen säckeweise das Korn angeliefert wurde. Einen Eindruck, wie es damals zuging, haben die beiden in der Mühle nachgestellt: „Früher kam das Getreide mit den Säcken hier rein, dann ging es mit Elevatoren elektrisch nach oben. Das sind wie kleine Schaufeln an Bändern – so ging das hoch“, beschreibt sie.

Seit 1866 im Familienbesitz

Verschiedene Arbeitsschritte wie das Quetschen, Schroten und Mehlverarbeiten schlossen sich an. Alte Mehlsäcke, einen Sackheber, Dreschflegel, aber auch Waagen und Zaumzeug zeigen das alte Handwerk noch heute im Erdgeschoss. Christa Klotz und ihr Mann haben all das zusammengetragen, sie hat auch die Geschichte der Turmwindmühle seit 1799 aufgeschrieben.

„Ab 1866 war sie im Familienbesitz.“ Drei Generationen von Windmüllern mit Namen Göhre arbeiteten in der Mühle bis Otto Max Göhre, Christa Klotz’ Onkel, sie 1978 aus Altersgründen veräußerte.

Windhose deckt Mühle ab

„Die Mühle war ursprünglich noch eine Etage tiefer, und wurde noch mit Wind betrieben.“ Erst später sei sie auf Elektroenergie umgestellt worden, sagt sie. „Ich weiß es auch nur von Erzählungen und was aufgeschrieben wurde, aber ich glaube, es war 1954: Da gab es eine Windhose, da hat es die Kuppel oben abgehoben.“ Die lag dann im Garten nebenan. Danach wurde die Mühle aufgestockt und elektrisch betrieben. Neue Flügel bekam sie nicht mehr, auch Klotz’ mussten diese nicht ersetzen, als sie sie übernahmen.

Von 1978 bis 2000 diente sie einem Leipziger Paar als Datsche. „Als Erstes packten sie immer die Liegestühle aus“, erinnert sich Detlef Klotz an die Saalbachs. „Zu DDR-Zeiten war es von Leipzig aus eine weite Strecke.“ Albrecht und Anneliese Saalbach nutzten die Mühle als Wochenendgrundstück mit ihren Kindern, aber auch für Uniseminare mit den Schwesternschüler von ihr. „Die sind mitunter eine ganze Woche hier gewesen.“

36 Quadratmeter mal vier

Auch dieser Nutzung als Wohnraum lässt sich im Mühleninneren noch nachspüren: Die beiden oberen Etagen zeigen mit Bett, Waschschüsseln oder auch einem Essbereich diesen bäuerlichen Wochendwohnalltag auf kleinem, runden Raum. Wer will, kann bei Klotz’ eine kleine Reise in die realsozialistische Vergangenheit unternehmen.

Weil die Mühle ursprünglich zum Grundstück gehört hatte, räumten Saalbachs, als sie keine Verwendung mehr für diese hatten, Christa Klotz ein Vorkaufsrecht ein. Zwar gab es auch andere Interessenten für das Gebäude mit einer runden Grundfläche von 36 Quadratmetern auf jeweils vier Etagen. Doch die Denkmalschutzauflagen, dass etwa die kleinen Fenster so zu erhalten sind, ließen diese Abstand nehmen.

Mühle soll als technisches Denkmal erhalten bleiben

Also übernahmen Klotz’ sie und versuchten, sie zu erhalten. „Das war gleich klar. Mir lag viel dran, weil es aus dem Familienbesitz kommt“, erinnert sich Christa Klotz. Lange überlegen musste sie nicht, auch wenn es mitunter gar nicht so einfach gewesen sei, die Mühle instand zu halten – sowohl finanziell als auch in Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

„Als wir die Mühle 2000 übernommen haben, mussten wir uns auch erst einmal orientieren, was auf uns zu kommt“, sagt sie. „Wir sind froh, dass wir sie so erhalten als Denkmal.“

