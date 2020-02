Betroffene antwortet auf Inklusion: „Selten so gelacht“

Oschatz

In Folge der Berichterstattung zum Podiumsgespäch „„Jeder tickt anders – Inklusion in der Arbeitswelt“ im Thomas-Müntzer-Haus erreichte die OAZ ein Facebook-Kommentar von Jacqueline Berg: „Selten so gelacht. Die Wahrheit ist: Die meisten Arbeitgeber stellen nur Schwerbehinderte für den Zeitraum ein, in dem sie Förderung abgreifen können (im Regelfall zwei Jahre)“.

Laut Berger erhielte das Unternehmen komplett eingerichtete Büros im Wert von mehreren tausend Euro und würde anschließend den Angestellten mit Behinderung entlassen, ohne „rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen“.

Kommentar stammt von einer Betroffenen

Conny Berger, Beraterin „Unternehmens-Netzwerk Inklusion“ und Ralf Zimmermann, Sachbearbeiter beim Integrationsamt Sachsen waren Teilnehmer beim Podiumsgespräch. Sie sind sich einig, dass der Kommentar von einer Betroffenen stamme, die schlechte Erfahrungen gemacht habe.

„Natürlich ist dies nicht der ’Standard’, denn es gibt viele Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung als normale Mitarbeiter wie jeden anderen auch behandeln. Wir haben in unserer dreijährigen Beratungstätigkeit sehr viele Unternehmen kennengelernt, die im Sinne der Inklusion agieren und eben nicht – wie beschrieben – nur die Gelder im Sinn haben“, sagt Berger.

Keine Kündigung aufgrund der Behinderung des Arbeitnehmers

Auch der besondere Kündigungsschutz von Menschen mit Behinderung soll willkürlichen Entlassungen vorbeugen. Laut Gesetz bedarf eine Kündigung einer Prüfung und Zustimmung seitens des Integrationsamtes, welches fallbezogen auch zwischen den Parteien versucht zu vermitteln. Ausgeschlossen ist eine Kündigung aufgrund der Behinderung des betroffenen Arbeitnehmers.

Das bestätigt auf Anfrage auch Volkmar Beier, Pressesprecher der Agentur für Arbeit, in Oschatz. Außerdem erklärt er, dass es tatsächlich Fördermöglichkeiten gibt, wie es von Berg im Kommentar beschrieben wurde. Eingliederungszuschüsse können für Schulungen verwendet werden und Investitionskostenzuschüsse für die individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes.

Vorwurf ist zumindest für Oschatz nicht haltbar

Der Vorwurf, die Arbeitnehmer mit Behinderung würden nach kurzer Zeit wieder entlassen, sei jedoch zumindest für Oschatz nicht haltbar, so Beier. Er führt die Verbleibsquote von 2018 als Beleg an: „Über 80 Prozent der Personen, deren Förderung mit einem Eingliederungszuschuss endete, waren sechs Monate später nicht arbeitslos gemeldet“. Langzeitstudien zu dem Thema lägen dem Pressesprecher jedoch nicht vor.

Von Pauline Szyltowski