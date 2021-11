Collm-Region

Am Donnerstag sagten die Städte und Gemeinden des „Oschatzer Landes“ in einer gemeinsamen Erklärung ihre Weihnachtsmärkte ab. Freiwillig. Wenig später untersagte der Freistaat diese Veranstaltungen. Einerseits ist von wirtschaftlichen Einbußen, andererseits von Gesundheitsschutz durch Kontaktbeschränkungen die Rede. Wirklich eiskalt überrascht scheint aber niemand zu sein, der einen Weihnachtsmarkt auf die ein oder andere Weise im Terminkalender stehen hatte.

„Wenigstens konnten wir in diesem Jahr schon einmal Weihnachtslieder proben. Selbst das ging 2020 nicht“, sucht Simone Wallburger, organisatorische Leiterin der Kemmlitzer Blasmusikanten, Trost. Die Kapelle wäre gern auf dem Mügelner Weihnachtsmark aufgetreten, hatte auch Verträge mit Wurzen, Bad Lausick und Podelwitz. Das habe sich nun komplett erledigt. „Nein, wir fordern von den Veranstaltern keinen Ausgleich für ausgefallene Gagen“, stellt sie klar. Die Verträge würden einfach zerrissen. „Da wir im Kaolinwerk kostenfrei proben können, entsteht uns durch die wegfallenden Auftritte kein Schaden, der unsere Existenz in Frage stellt“, betont Simone Wallburger.

Das ändere nichts daran, dass die Enttäuschung darüber, keine Weihnachtsmärkte mitgestalten zu können, groß ist. Der Herzschmerz lasse sich nur eben nicht in Zahlen fassen. Es sei ja nicht so, dass man nur zum Musizieren auf die Märkte fahre. Man habe sich auch darauf gefreut, privat diese Weihnachtsstimmung an den Auftrittsorten erleben zu können. „Ich hätte erwartet, dass es durch die Impfungen möglich wäre, solche Veranstaltungen durchzuführen“, sagt Simone Wallburger.

Sei es drum. „Wir hoffen, im Sommer unserem Publikum wieder etwas bieten zu können“, betont sie. Die Lage sei aber derzeit unübersichtlich. So ganz klar wisse sie nicht, ob und unter welchen Bedingungen die Kemmlitzer nun proben dürften – oder doch nicht? „Unser Glück ist, dass die Musik unser Hobby ist. Wir müssen damit nicht unser Geld verdienen“, erklärt Simone Wallburger.

Schausteller Rene Rumberger hatte einen Vertrag mit der Stadt Riesa. Der Seelitzer wollte und sollte vom 3. bis 23. Dezember auf deren Klosterweihnacht mit einem Imbissstand stehen, um dort Kräppelchen und Quarkbällchen anzubieten. Daraus wird nichts. Für die ersten zwei Wochen hatte er schon die Rohstoffe eingekauft. Die Erfahrungen der letzten Lockdowns zeigen, dass bei den Überbrückungshilfen nur die laufenden Kosten, aber nicht die Warenbestände berücksichtigt würden. Er wisse von vielen Kollegen, dass sie inzwischen schon hohe Schulden hätten.

Daran, frühzeitig Waren einzukaufen, führe andererseits kein Weg vorbei. „Nach meiner Beobachtung hat der Großhandel sein Angebot reduziert. Manches wäre dann kurzfristig, wenn es keine Absagen gegeben hätte, nicht mehr zu beschaffen gewesen“, erläutert René Rumberger.

Er halte Veranstaltungen unter 3G- oder 2G-Bedingungen nach wie vor für machbar und habe da gute Erfahrungen gesammelt – ebenfalls in Riesa. „Wir hatten dort, in der Sachsen-Arena einen Stand während der Gastspiele von ’Let’s dance’ und der Pferde-Show ’Cavalluna’. Das Zusammenspiel mit den Veranstaltern hat gut funktioniert“, betont René Rumberger.

Die Absage der Weihnachtsmärkte könne er deshalb nicht nachvollziehen. Tatsächlich sei für ihn aber nach dem Appell zur Absage der Weihnachtsmärkte durch Sachsens Ministerpräsidenten klar gewesen, wohin die Reise gehen würde.

Wichtig ist René Rumberger die Feststellung, dass der Wegfall dieser Veranstaltungen ein schwerer Schlag sei, aber nicht der alleinige Auslöser für existenzbedrohende Situationen unter den Schaustellern. „Es fehlten die anderen Feste über das ganze Jahr“, betont er. Wegen der bestehenden Unsicherheiten hätte viele Veranstalter das Risiko gescheut, überhaupt Planungen in Angriff zu nehmen. „Wir hatten die Gelegenheit bekommen, bis in den Oktober hinein einen Stand im O-Park betreiben zu können. Dafür sind wir sehr dankbar“, betont René Rumberger.

„Es gab bisher eine Versammlung mit der Stadt, auf der über die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes gesprochen wurde. Waren hatten wir aber zum Glück noch nicht besorgt“, schildert Kay Biedermann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Dahlen die Situation. Es sei also richtig gewesen, damit zu warten.

Normalerweise bieten die Kameraden auf dem Dahlener Markt Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und Pommes an, um den Erlös daraus für die Jugendarbeit zu verwenden. Das Plus liege so im Bereich von 200 Euro. Deren Fehlen stelle die Arbeit der Jugendfeuerwehr nicht in Frage. „Der Weihnachtsmarkt ist allerdings auch immer eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren, mit Interessenten und potenziellen Unterstützern ins Gespräch zu kommen“, erläutert Kay Biedermann. Das wiederum fehle wirklich.

Von Axel Kaminski