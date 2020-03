Lampersdorf

Während einer Streifenfahrt fiel Polizisten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.15 Uhr, auf der Oschatzer Straße von Lampersdorf in Richtung Mahlis ein VW auf, der auf einer Grabenböschung aufsetzte und sich dabei festfuhr. Wie die Polizei mitteilte, saß in dem Fahrzeug eine Frau, die dann versuchte, den Wagen von innen zu öffnen. Erst nach mehreren Versuchen sei es ihr schließlich gelungen. Die Polizisten nahmen bei der Autofahrerin Alkoholgeruch war und baten zum Atemalkoholtest, der schließlich die Vermutungen bestätigte. Der Test habe einen Wert von über 1,4 Promille ergeben, so die Polizei. Daraufhin wurden der Führerschein der 53-jährigen Frau sichergestellt und der Pkw abgeschleppt.

Gegen die Autofahrerin wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von LVZ