Nach einer Attacke auf einen 33-Jährigen nahe dem Mügelner Ortsteil Poppitz wendet sich nun die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Am Samstag vor einer Woche (18. April) hatten Fußgänger auf der S 37, etwa 200 Meter vor der Ortslage Poppitz, einen Mann entdeckt, der am Straßenrand lag. Er hatte eine Kopfplatzwunde, wirkte benommen, war aber bei Bewusstsein und ansprechbar. Die Passanten leisteten erste Hilfe und riefen die Polizei. Der 33-Jährige hatte einen Handwagen mit Lebensmitteln und Spirituosen bei sich.

Mann war alkoholisiert

Den Beamten gegenüber gab der Verletzte an, dass er von zwei maskierten, dunkel gekleideten Personen auf Fahrrädern ohne Vorwarnung geschlagen wurde. Diese Personen wären ihm aus Richtung Ablaß entgegengekommen. Im Anschluss wären die Personen an seinen Wagen gegangen und hätten etwas entwendet. Was und wieviel konnte er nicht angeben. Er selbst war stark alkoholisiert.

Der Angegriffene ist wahrscheinlich über die Nebitzschner Straße, Glossener Straße und weiter die S 37 nach Poppitz gelaufen. Er wurde etwa 200 Meter vor der Ortslage Poppitz aufgefunden.

Wer hat etwas gesehen?

Nun fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zu Fahrradfahrern geben, die sich am 18. April, in der Zeit von 16.30 bis 17.12 Uhr, auf der S 37 von Ablaß in Richtung Mügeln befanden? Wer hat den Geschädigten im Zeitraum auf der S 37 vor der Ortslage Poppitz gesehen? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Tel. 03435/650-100) zu melden.

