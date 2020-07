Bewährungsprobe für Oschatzer Eltern und Erzieherinnen geht weiter

Oschatz

Der 18. März war für Kinder, Eltern und Erzieherinnen ein rabenschwarzer Tag. An diesem Mittwoch wurden die Kindertagesstätten in Sachsen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus geschlossen – und für die Betroffenen begann eine schwere Zeit. Das ist nun dreieinhalb Monate her – und das Alltagsleben in den Oschatzer Kitas normalisiert sich schrittweise wieder. Zum Glück: Denn sowohl für die Eltern als auch für die Erzieherinnen war es in den vergangenen Wochen ein organisatorischer Kraftakt, die Betreuung der Kinder trotz eingeschränkter Kita-Öffnungszeiten und immer wieder neuer staatlicher Corona-Regelungen abzusichern. Diesen Kraftakt haben die Beteiligten bisher überwiegend mit Bravour gemeistert – und damit Gutes für die Kinder getan. Das macht Hoffnung für die kommende Zeit, denn ein Ende der Bewährungsprobe ist nicht in Sicht. Aktuell weiß niemand, ob und wann die Maskenpflicht für Eltern auf dem Kita-Gelände aufgehoben wird oder wann die Kinder wieder zusammen mit Eltern oder Großeltern in der Kita feiern können. Deshalb gilt weiter: Trotz niedriger Infektionszahlen sollte der Infektionsschutz nicht vernachlässigt werden.

E-Mail: f.hoeruegel@lvz.de

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Frank Hörügel