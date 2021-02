Bewohner und Mitarbeiter in Wermsdorfer Heim erhalten Impfung

Wermsdorf

Termin ist Termin. Auch wenn ein Temperatursturz und Schneeverwehungen dazu kommen. „Das ist unser Tag, wir ziehen das durch“, sagte Jana Berentzik am Sonntag. Die Leiterin des Seniorenwohn- und Pflegezentrums Hubertushof in Wermsdorf meint die erste Corona-Schutzimpfung, die Bewohner und Mitarbeiter erhalten. „Als wir das planten, haben wir natürlich nicht mit so einem Wintereinbruch gerechnet. Umso besser ist es, dass die Impfungen tatsächlich stattfinden können.“

Mobiles Impfteam reist an

Dafür waren die Frauen und Männer des mobilen Impfteams über anderthalb Stunden unterwegs, um pünktlich in Wermsdorf zu sein. Die Kollegen vom Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sind eins von mehreren Teams, die im ganzen Landkreis unterwegs sind, um Impfungen in Krankenhäusern und Seniorenheimen abzusichern.

Der Impfstoff wird mit Kochsalzlösung vermischt. Quelle: Jana Brechlin

Saal wird zur Impfstation

Der Saal, der normalerweise für Feiern oder Besuche ist, wurde kurzerhand zum Impfzentrum. Technik, Computer und Kühlboxen mit der begehrten Ware, hatte das Impfteam dabei, für den Vollzug war die Wermsdorfer Internistin Dr. Kathrin Auerbach mit ihren Praxismitarbeiterinnen vor Ort.

Hausärztin im Sonntagsdienst

Einige der Bewohner hat sie schon vor deren Einzug in den Hubertushof als Hausärztin betreut und für jeden ein gutes Wort. „Wir impfen heute“, begrüßt sie Monika Lempert und desinfiziert den Oberarm der 80-Jährigen. Dann greift Kathrin Auerbach zur Spritze. „Der Stich schmerzt natürlich ein bisschen, aber es ist gleich vorbei“, beruhigt sie die Seniorin.

Die Spritzen mit dem Biontech-Impfstoff liegen fertig bereit. Quelle: Jana Brechlin

Kurze Prozedur für kleinen Piks

Im nächsten Moment hilft sie der Bewohnerin schon wieder in den Pullover. „Die Stelle kann in den nächsten Tagen etwas weh tun, dann sagen sie einfach Bescheid“, rät die Ärztin noch und verabschiedet sich. „Ich war überrascht, wie schnell das ging“, sagt Monika Lempert anschließend, „ich hab gar nichts gemerkt und es hat auch wirklich nicht weh getan“, versichert sie.

Heimmitarbeiterin Evelyn Scholz erhält ihre Impfung. Quelle: Jana Brechlin

Tag genau vorbereitet

Für den kurzen Moment mit Piks war Einiges an Vorbereitung nötig. „Wir haben Bewohner und Mitarbeiter über die Impfung informiert, die Einverständniserklärungen eingeholt, den Ablauf geplant und den Tag zusammen mit Frau Dr. Auerbach und dem mobilen Impfteam vorbereitet“, beschreibt Heimleiterin Jana Berentzik. So mancher habe schon auf die Impfung gewartet.

Mehrere Bewohner an Covid erkrankt

Kein Wunder, denn auch im Wermsdorfer Heim waren wiederholt Bewohner an Covid erkrankt. „Vier unserer Senioren sind leider auch mit Corona verstorben“, bedauert die Heimleiterin. Ohne die Unterstützung der niedergelassenen Ärzte hätte man womöglich noch mehr Bewohner verloren, schätzt sie. Acht Bewohner hätten mittlerweile sogar zum 2. Mal Corona gehabt.

Ärztin auch selbst betroffen

„Die Ärzte und Helfer haben uns sehr unterstützt, sind jeden Tag hier gewesen und haben Infusionen gelegt“, berichtet sie von „zuletzt sechs sehr anstrengenden Wochen“. Auch Kathrin Auerbach war stets zur Stelle, wenn aus dem Hubertushof ein Anruf kam – bis es sie selbst erwischte. Über Weihnachten erkrankte die Ärztin ebenfalls an Corona, mit durchaus heftigen Symptomen. „Ich hab nur gelegen, da ging nichts mehr. So elend hab ich mich schon lange nicht mehr gefühlt“, sagt sie über diese Zeit.

Zweiter Impftermin steht schon fest

Sie sei froh, dass Bewohner und Mitarbeiter nun mit der Impfung – der zweite Termin steht bereits fest – wieder mehr Sicherheit erfahren, sagt Heimleiterin Jana Berentzik.

Auch Heimleiterin Jana Berentzik lässt sich gegen Corona impfen. Quelle: Jana Brechlin

Im ersten Anlauf sind 41 Impfungen verabredet. Nicht jeder will, und so mancher, der geimpft werden möchte, darf nicht – etwa weil gerade ein positiver Coronatest vorliegt, eine Erkältung aufkommt und man erst einmal wieder richtig fit werden muss.

In Familie beraten

Evelyn Scholz gehört zu den Mitarbeitern im Hubertushof, die sich impfen lassen. „Ich hab schon eine Weile überlegt, ob ich das mache“, räumt sie ein. Letztlich habe sie das Gespräch in der Familie überzeugt und die Tatsache, dass sie als Beschäftigte schon mehrfach miterlebt hat, dass Bewohner von dem Coronavirus außer Gefecht gesetzt wurden. „Ich habe die Verläufe gesehen und bin für mich zu der Überzeugung gelangt ’das muss ich nicht haben’“, sagt sie.

Von Jana Brechlin