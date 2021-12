Bio-Bauer aus Überzeugung: Vom Miteinander von Rind und Huhn in Dahlen

Dahlen

Auf einer Weide vor Dahlen gibt es ein echtes Kontrastprogramm. Neben majestätischen Rindern haben dort auch umtriebige Hühner ihren Platz. Und zwar reichlich: Aller zwei Wochen wird das braune Federvieh umgesetzt und hat dann jeweils 1000 Quadratmeter Auslauf. Möglich machen das die Hühnermobile, fahrbare Ställe, die den Tieren an Ort und Stelle Unterschlupf bieten.

Philipp von Sahr von der gleichnamigen GbR führt den landwirtschaftlichen Familienbetrieb, zu dem Wald, Ackerbau und Tierzucht gehören. Der Familie seines Großvaters gehörte einst das Schloss Dahlen – bis 1945 die Enteignung kam, der die Flucht in den Westen Deutschlands folgte. Zwei Generationen später schließt sich in Dahlen wieder der Kreis. „Wir konnten die Flächen, die mein Großvater hier schon bewirtschaftet hat, zurückkaufen und haben selber wieder mit der Landwirtschaft begonnen“, erzählt Philipp von Sahr.

Marke Gut Waldland für eigene Produkte

Mittlerweile ist die Familie im Wasserschloss Leuben zuhause, von wo aus die Produkte von Feld und Weide unter der Marke Gut Waldland vertrieben werden. Vor allem Fleisch und Wurst vom Roten Höhenvieh sind begehrt. In Leipzig und Dresden beliefert Philipp von Sahr Bioläden und Gastronomie. Auch Suppenhühner, Eierlikör – passend zum Advent aktuell auch mit Lebkuchengeschmack – und Eier sind im Angebot.

Verkauf auf dem Hof der Familie in Leuben

Gerne hätte man dieses Jahr zum Schlossadvent nach Leuben eingeladen, verschiebt das aber lieber auf die nächste Weihnachtszeit – dann hoffentlich ohne pandemiebedingte Auflagen. „Trotzdem wollen wir unseren Nachbarn und den Kunden in der Region einen Verkauf anbieten“, sagt der Landwirt. Deshalb wird von morgen bis zum Sonnabend auf den Hof der Familie nach Leuben eingeladen.

Geflügel- und Rinderprodukte im Angebot

Am eigenen Verkaufsstand können sich Interessenten dann mit Geflügel- und Rinderprodukten versorgen. Im Angebot ist die besonders beliebte Leberwurst genauso wie Roastbeef oder Hackfleisch vom Roten Höhenvieh. Letzteres eine echte Empfehlung, findet Philipp von Sahr: „Das ist zwar ein einfaches Produkt, aber unglaublich fluffig und saftig“, schwärmt er.

Natürlich beantworten die von Sahrs Interessierten auch Fragen rund um ihren Betrieb, der biologisch-regenerativ bewirtschaftet wird. Dazu gehört eben auch, dass sich Hühner in Nachbarschaft der Rinder auf der Weide tummeln und dabei fortwährend für frischen Mist sorgen. Während die rund 40 Mutterkühe, Kälber und Ochsen jetzt in ihr Winterquartier in den Stall wechseln, ist das Geflügel permanent auf der Weide.

Mobile Ställe im Einsatz

Seit dem vorigen Jahr sind dabei die mobilen Ställe im Einsatz, die auf zwei Etagen Platz für die jeweilige Schar bietet. Eine Uhr steuert das Öffnen und Schließen der Klappen und die Beleuchtung im Stall. „Dank integrierter Batteriespeicher in den Ställen sind wir hier draußen völlig autark, das funktioniert auch im Winter. Nur die Eier, die müssen wir immer noch jeden Tag selbst einsammeln“, sagt Philipp von Sahr schmunzelnd.

Natürlicher Kreislauf

So viel Technik hat seinen Preis: Rund 30 000 Euro kostet ein mobiler Stall. Doch der Landwirt möchte seine Hühner auf der Weide nicht mehr missen. Jahr für Jahr beobachte er, wie sich der Boden zunehmend erhole. „Wir haben im Frühjahr gemäht, Heu gemacht und schon zweimal auf den Wiesen geweidet und die Tiere finden immer noch genug zu fressen“, beschreibt er. Außerdem komme Gründüngung zum Einsatz und auch die Gärreste aus der Biogasanlage finden ihren Weg zurück auf das Maisfeld. Eine mobile Mühle mahlt vor Ort aus dem eigenen Getreide Futter für die Hühner und auch der Mist aus den Rinderställen wird gesammelt und weiter verwendet. Zudem hat die Familie, gemeinsam mit Helfern, angefangen, kilometerlange Hecken anzulegen, als Lebensraum für kleine Wildtiere und Vögel.

Früher Firma in Berlin, heute Bio-Landwirt

Von Sahr, der eigentlich Betriebswirt ist und früher in Berlin eine eigene Firma hatte, ist heute Bio-Landwirt aus Überzeugung. „Ich glaube daran, dass es Sinn macht, was wir tun. Dazu gehört auch, mit Sträuchern und Hecken Lebensraum für Nützlinge zu schaffen“, meint er. Überschaubare Kreisläufe und kurze Wege haben Priorität, weshalb die Rinder auch in der Waldfleischerei Elsnig verarbeitet werden.

Wie das, was dabei herauskommt, dann letztlich schmeckt, davon können sich Besucher und Besucherinnen nun beim Hofverkauf in Leuben überzeugen.

Geöffnet ist der Verkaufsstand am Donnerstag, dem 16. Dezember, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, am Freitag, 17. Dezember, von 16 bis 18 Uhr und am Sonnabend, dem 18. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Er befindet sich in Leuben, Hofstraße 9, direkt am Wasserschloss.

Von Jana Brechlin