Biogas-Anlage Rackwitz: Die auslaufende EEG-Zulage, Rohstoffprobleme und der Verkehr

Rackwitz

Mit dem Baujahr 2013 ist die Biogas-Anlage in Rackwitz vergleichsweise jung. Seit 2000 wird die Biogas-Produktion staatlich gefördert. 20 Jahre lang gibt es für die nach strengen Auflagen hergestellten Erzeugnisse eine feste Vergütung. Das regelt das Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG). Heißt auch: die ersten Anlagen müssen ab diesem Jahr auf die Zulage verzichten – und wohl auch ihren Betrieb einstellen. Denn das ist der Knackpunkt: die Anlagen sind ohne Förderung nicht rentabel genug für die Betreiber. Wenngleich sie etwa ein Viertel des Stroms aus regenerativen Quellen in Deutschland liefern.

Die Biogasanlage in Rackwitz kostete rund zehn Millionen Euro und ist Ende 2013 in Betrieb gegangen. In 2020 wurde sie noch einmal für 1,5 Millionen Euro erweitert. Zwei Gärproduktelager sind neu entstanden. Quelle: Mathias Schönknecht

Anzeige

Mit Biogas erzeugter Strom auf dem Markt nicht konkurrenzfähig

In Rackwitz spielt das Ende der EEG-Zulage erst in etwas mehr als zehn Jahren eine Rolle, sagt Michael Peschke. Doch die Gründe, weswegen Anlagen schon jetzt stillgelegt werden, sind für den Geschäftsführer der Rackwitzer Biogas-Anlage und Loberaue Agrar GmbH bereits heute klar: In Deutschland müssen landesübliche Gehälter gezahlt werden, dazu haben Betreiber andere Abgaben wie beispielsweise Steuern, erklärt er. Damit sind sie auf dem Strommarkt nicht konkurrenzfähig. Wie sich die Situation 2030 darstellt und wie es dann in Rackwitz weitergeht, könne heute nicht abgeschätzt werden und hänge von zahlreichen politischen Entscheidungen ab, sagt Peschke.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Arbeitsprinzip der Anlagen ist grundsätzlich so einfach wie lohnenswert für die Agrarbetriebe: Sie nehmen einfach das, was ohnehin auf den Feldern wächst oder als Dünger auf ihnen gelandet wäre und speisen es in ihre Biogas-Anlage ein. Dort werden beispielsweise Luzerne, Putenmist, Gras und Mais vergoren, Gas erzeugt und dieses weiterverkauft. Übrig bleibt das Gärendprodukt, das wieder als Dünger eingesetzt wird.

Mitte August hat die Loberaue Agrar GmbH mit der Maisernte nördlich von Rackwitz auf einer Fläche von 650 Hektar begonnen. Quelle: Mathias Schönknecht

Ziel der Agrar GmbH ist eine Kreislaufwirtschaft

Eines der Hauptziele und -gründe, die Anlage in der Rackwitzer Energiestraße überhaupt zu errichten, ist eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen, sagt Peschke. Die entsprechenden Anlagen sind Tag und Nacht in Betrieb. Denn die Produktion kann nicht einfach runtergefahren werden. Zu Vergleichen in etwa mit einer Dampflok.

Um die vertraglich festgesetzte Abgabemenge an Gas zu erreichen, benötigt die Anlage ständig neue Rohstoffe. Doch das dritte Jahr in Folge, in dem Trockenheit die Pflanzenproduktion vor riesige Herausforderungen stellt, bekommt auch der Rackwitzer Betrieb zu spüren. Er benötigt immer größere Flächen, um die gleiche Menge zu erhalten. In der Vorwoche hat das Unternehmen mit der Maisernte auf 650 Hektar nördlich von Rackwitz begonnen.

Seit Mitte August werden bis zu 200 Tonnen Mais pro Stunde in eines der sechs Silos der Rackwitzer Biogas-Anlage angeliefert. Sechs Traktorengespanne und eine Pistenraupe sind dazu unter anderem im Einsatz. Quelle: Mathias Schönknecht

Anwohner: Umgehungsstraße soll genutzt werden

„Wenn wir über die B 2 fahren, würden wir einen langen Stau verursachen“, sagt Peschke. Der Geschäftsführer nimmt damit Bezug auf den Kritikpunkt zahlreicher Anwohner der Leipziger Straße, der Anlieferverkehr zur Biogasanlage trage maßgeblich zur Verlärmung des Ortes bei und solle ausschließlich über die Umgehungsstraße erfolgen. Doch dies sei bereits aufgrund des fehlenden Ausbaus der Kreuzung B 2 und Buchenwalder Straße kaum möglich, sagt Peschke.

Vor allem im zurückliegendem Frühjahr war das Thema wieder in den Fokus gerückt. Zu diesem Zeitpunkt habe der Agrarbetrieb Flächen westlich der Bahnlinie abgeerntet und musste daher durch Rackwitz fahren, erklärt Peschke. Bis Mitte September werde die Biogas-Anlage nun aus nördlicher Richtung angefahren. Die Traktorengespanne müssten dazu nicht mehr durch die Ortschaft.

Generell verteilen sich die Anbauflächen der Loberaue Agrar GmbH zu gleichen Teilen auf die westliche und östliche Seite der Bahnlinie. Aufgrund der Fruchtfolge, die auf den Feldern eingehalten werden muss, wechsle so auch die Ernte und Richtung der Anlieferung. „Wenn wir jeden Tag durch den Ort fahren würden, dann würde ich die Kritik verstehen“, sagt der Geschäftsführer, zumal es eine öffentliche Straße sei und diese viele andere nutzen.

Kreuzung B 2 und Buchenwalder Straße aus Richtung Göbschelwitz: Für den Traktoren- und Lkw-Verkehr zu schmal. Ein Ausbau soll seit mehreren Jahren erfolgen. Quelle: Wolfgang Sens

Anlieferverkehr für Biogas-Anlage Rackwitz unterliegt Regeln

Aufgrund ihrer Größe werde die Rackwitzer Anlage direkt von der Landesdirektion Sachsen überwacht, die dadurch auch das Thema Verkehr regle, erklärt Peschke. Laut der aktuellen Genehmigung dürfen Traktoren, die die Anlage versorgen, maximal 70 Mal pro Tag durch den Ort fahren. Zusätzlich habe der Betrieb die Fahrzeiten angepasst. Unter der Woche von 8 bis 18 Uhr und am Samstag bis 15 Uhr. „Wir wollen nicht die Ruhe stören“, sagt Peschke.

Dennoch müsse der reibungslose Betrieb gewährleistet werden. Die Biogasanlage produziert bis zu 63 Millionen Kilowattstunden Biomethan pro Jahr. Das entspricht einer Stromversorgung von etwa 6000 Haushalten. Da die Anlage direkt keinen Strom produziert, wird in Rackwitz anders gerechnet: 700 Normkubikmeter Biomethan, in dieser Einheit wird die Menge eines Gases angeben, werden pro Stunde erzeugt und ins Netz eingespeist.

Zehn Millionen Euro kostete die Biogas-Anlage am Rande von Rackwitz, die zum Jahresende 2013 in Betrieb ging: Entstanden waren vier Fermenter, zwei Nachgärer, fünf Gärproduktlager – bis zu 8 Meter hoch und 24 Meter im Querschnitt. Quelle: Alexander Bley

1,5 Millionen Euro in die Erweiterung

10 Millionen Euro hat der Bau vor gut sieben Jahren gekostet. Elf Behälter waren es nach Fertigstellung: vier Fermenter, zwei Nachgärer, fünf Gärrestlager – bis zu 8 Meter hoch und 24 Meter im Querschnitt. Dazu sechs Gärfuttersilos mit einer Länge von jeweils 100 Metern und einer Breite von 25 Metern.

Zwei Gärrestlager hat die Anlage in diesem Jahr dazu bekommen. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro. Sie waren notwendig geworden, da der Betrieb aufgrund des Düngemittelgesetzes für anfallende Gärreste fortan neun und nicht mehr nur sechs Monate Lagerkapazität vorweisen muss.

Für den Betrieb ein finanzieller Kraftakt, für den Ackerbau dennoch sinnvoll, sagt Peschke: Denn so müsse das Produkt nicht mehr vor dem Winter auf die Felder, sondern kann im Frühjahr, wenn es die Pflanzen benötigen, ausgebracht werden. Zudem gelangt es so nicht durch die im Winter häufigeren Niederschläge ins Grundwasser. „Das wollen wir alle nicht“, sagt Michael Peschke.

Lesen Sie auch

Blick zurück ins Jahr 2013: Rackwitzer Biogasanlage unter Volllast

Rackwitz: Leipziger Straße bekommt digitale Geschwindigkeitsanzeigen

Wann wird B 2-Kreuzung in Leipzigs Norden ausgebaut?

Berlin subventioniert die EEG-Umlage und stabilisiert damit den Strompreis

Endlosprojekt in Gordemitz: Biogasanlage soll endlich in Betrieb gehen

Mehrzahl der neuen Wohngebäude heizt mit Erneuerbaren

Von Mathias Schönknecht