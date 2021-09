Bis zum Schluss streng geheim: Oschatz zeichnet Vereine des Jahres aus

Oschatz

Zur diesjährigen Vereinsehrung begrüßte der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald am Montag Vertreterinnen und Vertreter des Ehrenamtes der Stadt. Der Abend im Thomas-Müntzer-Haus wurde genutzt, um drei Vereine und einen besonders engagierten Menschen auszuzeichnen.

Die Wahl fiel auf den Oschatzer Turnverein 1847 (Kategorie Sport), den Verein Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum als Betreiber des Soziokulturellen Zentrums E-Werk Oschatz in der Lichtstraße (Kategorie Kinder, Jugend und Soziales) und die Oschatzer Fachgruppe Ornithologie des Naturschutzbundes, Regionalverband Leipzig (Kategorie Heimat und Kulturpflege). Engagierter Bürger 2021 ist Wallfried Heinicke aus Thalheim.

Die Würdigung des unentgeltlichen Einsatzes für die Stadt und ihre Ortsteile hat Tradition und sollte trotz Corona im würdigen Rahmen stattfinden, betonte der Beigeordnete Bringewald. Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, Vereine in den Kategorien Heimat- und Kulturpflege, Sport sowie Kinder- und Jugendarbeit und Soziales vorzuschlagen. Ferner galt es, einen besonders engagierten Menschen zu benennen, der sich sozial, zum Gemeinwohl oder als nachbarschaftlicher Helfer in außerordentlichem Maße einbringt, ohne zwingend in einem Verein zu sein. Über die Preisträger entschied der Jugendstadtrat im Juli.

Normalerweise wechselt das Prozedere der Veranstaltung immer zwischen dem diesjährigen und der Praxis, zahlreiche Mitglieder aus deutlich mehr als nur drei Vereinen einzeln für ihre Arbeit innerhalb des Vereins zu würdigen. Im vergangenen Jahr bildete die erste städtische Veranstaltung nach der langen Corona-Starre eine Ausnahme. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) dankte damals einer Hand voll Vereinen stellvertretend für ihr Wirken während der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, soweit es ihnen überhaupt möglich war.

Von Christian Kunze