Bisher 4212 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen – und die Zahlen steigen weiter

Nordsachsen

Die Corona-Zahlen im Landkreis Nordsachsen steigen weiter. Seit März wurde das Virus bei inzwischen 4212 Einwohnern nachgewiesen (Stand Donnerstag). Das waren 159 mehr als noch am Vortag. Als aktuell Corona-positiv – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert sind beziehungsweise nicht mehr Corona-positiv sind – hatte das Gesundheitsamt des Landkreises 1729 Personen registriert. Bisher wurden 46 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona im Landkreis gezählt.

Bereits am Mittwoch hatte Nordsachsen erstmals den Inzidenzwert von 400 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich 3121 Einwohner. Der Landkreis hat etwa 197 000 Einwohner.

Anzeige

Regionaler Überblick

So stellt sich derzeit die regionale Situation in Nordsachsen dar:

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 327, Quarantäne aktuell: 752, Todesfälle: 5

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 277, Quarantäne aktuell: 650, Todesfälle: 9

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 608, Quarantäne aktuell: 1026, Todesfälle: 22

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 227, Quarantäne aktuell: 411, Todesfälle: 9

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 91, Quarantäne aktuell: 154, Todesfälle: 1

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 62, Quarantäne aktuell: 128, Todesfälle: 0

137 aktuelle Corona-Fälle waren am Donnerstag regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ