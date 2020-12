Bisher 4581 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen wurde seit März bei 4581 Einwohnern das Corona-Virus nachgewiesen (Stand Montag). Das waren 188 mehr Corona-Fälle als noch am Vortag. 57 Todesfälle wurden bisher im Landkreis im Zusammenhang mit Corona registriert.

Als aktuell Corona-positiv – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert beziehungsweise nicht mehr Corona-positiv sind – waren am Montag 1767 Personen vom nordsächsischen Gesundheitsamt registriert. 2840 Einwohner befinden sich aktuell in einer vom Amt angeordneten Quarantäne.

Regionale Übersicht

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 333, Quarantäne aktuell: 612, Todesfälle: 7

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 257, Quarantäne aktuell: 566, Todesfälle: 11

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 612, Quarantäne aktuell: 957, Todesfälle: 28

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 272, Quarantäne aktuell: 408, Todesfälle: 10

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 90, Quarantäne aktuell: 191, Todesfälle: 1

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 71, Quarantäne aktuell: 106, Todesfälle: 0

132 Corona-Fälle waren regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ